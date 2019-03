Alessandra Amoroso | «Adesso è tempo di fare la scelta giusta | quella dell’amore e non

domanipress

(Di martedì 26 marzo 2019) Da venerdì 29 marzo arriva in tutte le radio “Forza e Coraggio” il nuovo singolo ditratto da “10”, album già Platino. Per Forza e Coraggio la stessa artista ha ideato un video, diretto da YOUNUTS!, in cui ha voluto mettersi in gioco in prima persona per abbattere tutti i muri che ci dividono e per distruggere i pregiudizi che troppo spesso spengono sogni e desideri.è sola mentre la macchina da presa riprende tutta la sua espressività, la sua infinita energia per stare dalla stessa parte di chi ogni giorno resiste agli inganni e alla follia di questi anni, di chi ama e non ha direzione, di chi aspetta il suo giorno di rivoluzione, di chi la notte attraversa il mare per sbarcare in un giorno migliore.Fino a metà maggio l’artista è in tour e Forza e Coraggio è proprio il claim di questo 10 TOUR, la canzone con cui l’artista chiude lo show. Una brano ...

Radio105 : Un tour emozionante che toccherà le maggiori città italiane per 31 date, tutte sorprendenti! @AmorosoOF… - BiasiErika : RT @SocialArtistOF: #alessandraamoroso Da venerdì in radio #ForzaECoraggio, il quarto singolo estratto da #10io, l'album certificato plati… - riccioant : RT @SocialArtistOF: #alessandraamoroso Da venerdì in radio #ForzaECoraggio, il quarto singolo estratto da #10io, l'album certificato plati… -