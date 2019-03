Uomini e Donne | Guerra Social tra Pamela Barretta e Roberta Di Padua!

uominiedonnenews

(Di lunedì 25 marzo 2019) Cosa sta accadendo tra le due dame diOverDi Padua? Per quale motivo stanno facendo latramite? La verità vi lascerà di stucco! Da non credere!Di Padua ha deciso di chiudere la frequentazione con Riccardo Guarnieri.però la attacca tramite! Mai come in questa nuova stagione, le dame del Trono Over stanno iniziando a contendersi i cavalieri. E’ ciò che sta accadendo in queste ore tra alcune protagoniste del format senior. Ci riferiamo in particolar modo aDi Padua e. Subito dopo una puntata andata in onda di recente, la dama tarantina attraverso iha voluto mandare una frecciatina alla collega di Milano. I telespettatori Mediaset diverse volte hanno assistito ai loro frequenti battibecchi soprattutto perchè adava fastidio ...

