Sean Murray in un imperdibile intervento alla GDC 2019 | la lunga strada per ribaltare le

(Di lunedì 25 marzo 2019) Non si può di certo affermare che il lancio di No Man's Sky si sia rivelato all'altezza delle aspettative. Al di là di dubbi e incertezze inevitabili quando un progetto così ambizioso e mastodontico viene affidato a un team indie, i primi mesi di vita del titolo sono stati molto complicati.Si era addirittura arrivati a parlare della chiusura di Hello Games in seguito alle tantissime minacce ricevute e il silenzio social dello studio non fece altro che alimentare i rumor che volevano il progetto No Man's Sky completamente abbandonato a se stesso e privo di supporto. Il team stava in realtà lavorando a riflettori spenti, senza fare promesse e impegnandosi semplicemente a fondo per lanciare aggiornamenti gratuiti degni di nota. Il gioco è cresciuto a dismisura trasformando molte delle critiche in parole di apprezzamento ma laper riuscirci è stata incredibilmentee ...

