Paragone M5S | ' Dobbiamo tornare cazzuti' e attacca la Lega | ' E' partito di sistema'

M5s - Paragone : “Dobbiamo tornare ad essere cazzuti”. E attacca la Lega : “Partito di sistema - noi per fortuna no” : Gianluigi Paragone interviene su facebook dopo il voto in Basilicata: “è vero siamo il primo partito, abbiamo sconfitto il Pd, va bene tutto. però per vincere il M5s deve tornare ad essere cazzuto. Sulle banche, sull’ambiente dobbiamo tornare a prendere decisioni importanti. Sulla Tap le cose non vanno come avevamo detto in campagna elettorale” e sulla Lega: “E’ il partito più di sistema che c’è oggi nel ...

Delusione M5S. Paragone : "Non possiamo fare a meno di Alessandro Di Battista" : Il risultato era in qualche modo previsto, ma la Delusione per aver più che dimezzato i voti in Basilicata rispetto alle politiche non viene cancellata dal fatto che il Movimento 5 stelle è il primo partito nella Regione. "Sono sincero, ho una Delusione personale - ha detto il candidato presidente del Movimento 5 Stelle Antonio Mattina - anche se il risultato è comunque positivo per il voto di lista. Prendo atto di questo ...

Banche - Paragone (M5s) : “Il silenzio di Tria sul fondo truffati è imbarazzante. Io e i risparmiatori vogliamo una risposta” : “Se qualcuno sì è dimenticato dei risparmiatori, io no! C’è un silenzio sempre più imbarazzante da parte del ministro Tria sul fondo per i truffati dalle Banche. Adesso basta”. Così il senatore M5s Gianluigi Paragone, presidente designato dal M5s a presiedere la Commissione di inchiesta sulle Banche, in un post in cui reclama: “Io e i risparmiatori vogliamo sapere a che punto siamo con i decreti ...

Tav - Corrao e Paragone (M5s) contro il leghista Giorgetti : “Uomo del sistema. Faceva parte dei saggi di Napolitano” : Un uomo “appartenente al sistema“. Di più: uno che parla “per conto degli Stati Uniti“. E per questo motivo era stato scelto tra i saggi di Giorgio Napolitano nel 2013. Nonostante i contrasti sul Tav si siano momentaneamente appianati dopo il rinvio dei bandi chiesto e ottenuto dal premier Giuseppe Conte, continuano la scintille tra il Movimento 5 stelle e la Lega. Se ieri Luigi Di Maio predicava lo “stop alle ...

Se per M5S Mario Draghi diventa un appestato. Le - assurde - accuse di Paragone a Giorgetti : La politica si apprende solo facendola, con la gavetta. Ci vorrebbe una bella immersione in Machiavelli. L'attacco fatto da Gianluigi Paragone al sottosegretario alla presidenza del Consiglio ...

Il M5S era partito con Rodotà e Gino Strada. Oggi è il partito di Gianluigi Paragone. : Come gli stranieri ci stanno conquistando e noi ci arrendiamo , in cui conferma le sue tesi sull'immigrazione, vicine al mondo leghista. Mantiene questa linea di pensiero anche quando passa a Libero ,...

Rai - lo sfogo di Paragone (M5s) : “Abbiamo occupato tutto? Mi sono rotto le scatole. Ovunque elogio acritico dell’Europa” : “Mi sono rotto le scatole di sentire parlare di Televisegrad e che abbiamo occupato la Rai!”, così Gianluigi Paragone interviene per dire la sua sulla gestione del servizio pubblico: “Basta cretinate – dice il senatore M5s -,opposizioni e analisti insistono col dire che abbiamo occupato tutti gli spazi della Rai, ma la verità vera è che Ovunque, qualunque trasmissione, da Fazio ad Agorà, non hanno cambiato minimamente il ...

Caso Diciotti - la proposta di Paragone : “M5s decida dopo un referendum tra gli iscritti” : Sul Caso della nave Diciotti e dell'autorizzazione a procedere nei confronti di Matteo Salvini, il Movimento 5 Stelle dovrebbe decidere cosa votare dopo un referendum sulla piattaforma Rousseau tra gli iscritti. Questa è l'opinione del senatore Gianluigi Paragone: "La decisione non può prescindere da una condivisione e una collegialità che va oltre il gruppo parlamentare”.Continua a leggere

Elezioni Abruzzo - delusione M5s. Paragone : “Voto marginale”. Ma c’è chi chiede riflessione : “Governo sbilanciato su Lega” : Quasi duecentomila voti persi rispetto alle Elezioni politiche, 25mila in meno in confronto con le Regionali del 2014 e la candidata Sara Marcozzi terza classificata. Il giorno dopo l’appuntamento elettorale in Abruzzo, i 5 stelle devono fare i conti con la delusione per un risultato che inevitabilmente avrà effetti sugli equilibri interni al governo. Tace per il momento il capo politico M5s Luigi Di Maio, che era stato tra i leader più ...

