Ornella Vanoni show a Domenica In tra balli | grandi amori e la depressione curata con

Ornella Vanoni a Domenica In : "Prendo antidepressivi ogni giorno" : Ornella Vanoni torna a stupire ospite di Mara Venier a Domenica Innella puntata di Domenica 24 marzo 2019. La cantante ha fatto irruzione nello studio nel corso di un intermezzo dedicato a Ballando con le Stelle, improvvisandosi compagna di danza dei ballerini del programma televisivo di Milly Carlucci.Dopo la divertente parentesi tersicorea, la Vanoni si è confessata a Mara Venier, parlando con coraggio di un male che l'ha afflitta per ...

Domenica In - Ornella Vanoni sconvolge Mara Venier : "Che zocc*** che sei - ecco perché non l'ho data a Califano" : Ornella Vanoni è stata ospite e mattatrice della puntata di Domenica In del 24 marzo. La cantante milanese, senza peli sulla lingua come sempre, ha messo in imbarazzo Mara Venier. Dopo un filmato che mostrava un duetto tra la Vanoni e Franco Califano, la conduttrice veneta l'ha incalzata con alcune

Ornella Vanoni : età - canzoni e figli | Ora o mai più : Ornella Vanoni: età, canzoni e figli | Ora o mai più Chi è Ornella Vanoni Ornella Vanoni nasce a Milano il 22 settembre 1934. Si iscrisse alla scuola del Piccolo Teatro di Milano, diretta da Giorgio Strehler, il quale decise anche di farla cantare. Dopo qualche anno, nel 1959 Ornella partecipa al Festival dei due Mondi, a Spoleto. L’anno seguente conosce Gino Paoli, con cui nacque un grande amore; i due produssero inoltre un singolo “Senza ...

Domenica In - il dramma segreto di Ornella Vanoni : "Un giorno il medico mi ha detto...". Mara Venier gelata : "Sono border-line, mi devo curare finché campo". Ornella Vanoni lascia da parte battute e irriverenza e a Domenica In, ospite di Mara Venier nel salotto di Raiuno, parla della propria condizione di "quasi-depressa", commuovendo il pubblico. "La tua grande malinconia è sempre stata molto affascinante

Domenica In - Ornella Vanoni gela Mara Venier : "Che zocc***a". Sesso - dove si spinge in diretta : imbarazzo Rai : "Che zocc***a". Ci voleva Ornella Vanoni per mettere seriamente in imbarazzo Mara Venier. Ospite di Domenica In, la mitica cantante milanese, 84 anni, ha dato spettacolo nel salotto di Raiuno parlando senza inibizioni delle sue esperienze amorose. A cominciare dalla (presunta) storia con Franco Cali

Ornella Vanoni - dalla depressione all’amore : “Gli uomini sono come le cabine telefoniche” : Ospite di Mara Venier, nel salotto di Domenica In, Ornella Vanoni ha dato prova per l’ennesima volta delle sue doti comiche, tanto che lei stessa, alla fine dell’intervista ha ammesso: “Ormai mi chiameranno solo per i pezzi comici” Nel suo dialogo con Mara Venier però si è parlato di tutto, a cominciare dalla depressione: “La depressione è la malattia peggiore perché non si vede, e la gente non capisce che stai male ...

Ornella Vanoni fa una domanda imbarazzante a Mara Venier : Ornella Vanoni imbarazza Mara Venier a Domenica In: “Ma tu gliel’avresti…” Puntata dedicata al ballo e al canto, quella di Domenica In di oggi. Prima una toccante intervista ad Anna Tatangelo, poi l’arrivo di Milly Carlucci che ha parlato del cast della nuova edizione di Ballando con le stelle in partenza il prossimo sabato (e sempre contro Amici di Maria De Filippi) e infine la lunga intervista a una Ornella ...

Domenica In - Ornella Vanoni : "Sono border-line - prendo sempre i farmaci e non smetterò di curarmi mai" : sempre lei, l'incredibile ed inimitabile Ornella Vanoni, che ospite oggi a Domenica In da Mara Venier, si è lasciata andare parlando del suo passato, come del suo presente e di una cosa che da sempre l'ha caratterizzata: la malinconia."La tua grande malinconia è sempre stata molto affascinante" dice Mara Venier, prima di porgerle una domanda sulla sua depressione. Ma Ornella la interrompe: "Per me non è affascinante. Quando canto una ...

Domenica In – Ventottesima puntata del 24 marzo 2019 – Milly Carlucci - Ornella Vanoni - Vittoria Puccini tra gli ospiti. : Mara Venier è tornata a Domenica In. La zia di tutti è tornata al suo programma del cuore, al suo primo amore, quello che le ha dato la grande popolarità e tanto successo. E il programma è tornato ai fasti di un tempo: finalmente dopo anni una struttura precisa, una scenografia e uno studio degni […] L'articolo Domenica In – Ventottesima puntata del 24 marzo 2019 – Milly Carlucci, Ornella Vanoni, Vittoria Puccini tra gli ospiti. sembra ...

