Non sarà ora di dare a Ornella Vanoni uno show tutto suo?

vanityfair

(Di lunedì 25 marzo 2019): voi non sapete chi sono io: voi non sapete chi sono io: voi non sapete chi sono io: voi non sapete chi sono io: voi non sapete chi sono io: voi non sapete chi sono io: voi non sapete chi sono io: voi non sapete chi sono io: voi non sapete chi sono io: voi non sapete chi sono io: voi non sapete chi sono ioDice quello che le passa per la testa incurante delle conseguenze ed è questa la sua forza. Qualcuno potrebbe pensare che sia stata una conquista dettata dal successo e dall’esperienza, ma la verità è chediretta lo è sempre stata. «Quand’avevo quattordici anni non ero mica diversa da adesso. Ma non volevo scioccare, mi veniva naturale», ha raccontato a Gioia poco dopo ilritorno a Sanremo e, per fortuna, la ...

Linkiesta : Ironizza su un morto durante un fermo di polizia, incolpa le Ong per i morti in mare. In un Paese normale sarebbe g… - UffiziGalleries : 'Non temere, Maria, concepirai un figlio, lo darai alla luce e lo chiamerai Gesù. Lo Spirito Santo su te stenderà l… - civati : Verona sarà per tre giorni la capitale della Non-Europa -