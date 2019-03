Maltempo | assessore veneto | ' pronti a mettere a punto nostro sistema allerta e previsione

Maltempo : oggi sopralluogo assessore regionale Bandiera nel siracusano : Palermo, 25 feb. (AdnKronos) - A seguito dei forti venti, neve e gelate che in queste ore hanno flagellato il sud est della Sicilia causando ingenti danni all’agricoltura, questa mattina l’ assessore regionale per l’Agricoltura, Edy Bandiera , si recherà nei territori di Pachino, Portopalo e Ispica "p

Maltempo Veneto - assessore : “Lo scenario di rischio è profondamente cambiato” : “Di fronte a una situazione mai vista prima, ogni apporto tecnico per affrontare e risolvere i problemi è il benvenuto, anche quello del geologo Vittorio Fenti che, peraltro, non fa che confermare ciò che noi diciamo da quando è arrivata la catastrofe di fine ottobre, e cioè che lo scenario di rischio è mutato e proprio per questo abbiamo 172 cantieri già aperti per fronteggiare le diverse situazioni. Ciò che viene omesso di dire, e mi dispiace, ...