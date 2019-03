Iran | alluvione devastante travolge la citta' di Shiraz VIDEO

inmeteo

(Di lunedì 25 marzo 2019) Una fortissima ondata di maltempo si sta abbattendo sull', come abbiamo già avuto modo di parlarvene in questo articolo. Nelle ultime ore arrivano notizie sempre più critiche, soprattutto dalla...

meteo_real : ???Spaventoso alluvione in atto sulla città iraniana di Shiraz...arrivano immagini IMPRESSIONANTI - InMeteo : NEWS: Iran : alluvione devastante travolge la città di Shiraz [VIDEO] - PatrizioSeman : RT @LorenzoZacchi: ????#Iran, grave alluvione colpisce la città di #Shiraz, quinta per popolazione e sita al centro sud del paese, nota per l… -