Il bimbo nel passeggino travolto dal camionista ubriaco è uscito dal coma | amputata la

Acido caustico nel succo di frutta al bar : grave bimbo di 5 anni. La Procura sequestra la bevanda : Beve un succo di frutta al bar ma all'interno c'era dell'Acido. Un bambino di 5 anni è ricoverato nel reparto di chirurgia pediatrica del Giovanni XXII di Bari con esofago e...

bimbo di 5 anni beve acido caustico nel succo di frutta al bar : è grave. Stomaco e esofago bruciati : beve un succo di frutta al bar ma all'interno c'era dell'acido. Un bambino di 5 anni è ricoverato nel reparto di chirurgia pediatrica del Giovanni XXII di Bari con esofago e...

Acido caustico nel succo di frutta al bar : grave bimbo di 5 anni - stomaco ed esofago bruciati : Beve un al bar ma all'interno c'era dell'Acido. Un di 5 anni è ricoverato nel reparto di chirurgia pediatrica del Giovanni XXII di Bari con esofago e stomaco danneggiati da un caustico . A causare le ...

Acido caustico nel succo di frutta al bar : grave bimbo di 5 anni - stomaco ed esofago bruciati : Beve un succo di frutta al bar ma all'interno c'era dell'Acido. Un bambino di 5 anni è ricoverato nel reparto di chirurgia pediatrica del Giovanni XXII di Bari con esofago e...

Nel succo di frutta c'è acido caustico : bimbo di 5 anni grave a Bari : Un bambino di 5 anni di Bari ha riportato lesioni a stomaco ed esofago dopo aver ingerito un succo di frutta industriale, servito in un bar, che avrebbe contenuto acido caustico. È quanto riporta Repubblica: stando alla ricostruzione dei fatti sembra che il piccolo abbia avvertito bruciore istantaneamente mentre assumeva la bevanda e per questo nel pomeriggio di sabato 23 marzo i genitori lo hanno portato immediatamente all'ospedale del ...

Bari - acido caustico nel succo di frutta al bar : bimbo di 5 anni in gravi condizioni : Lesioni allo stomaco dopo aver bevuto un succo di frutta. È successo a un bimbo di 5 anni in provincia di Bari. Ora il piccolo, che ha esofago e stomaco bruciati, è ricoverato nel reparto di chirurgia pediatrica dove è costantemente monitorato dal personale guidato dal primario Guglielmo Paradies. --Il bambino è arrivato nel pediatrico barese sabato pomeriggio, lamentando bruciature al cavo orale. Dopo una prima endoscopia sono state ...

Circoncisione in casa nel Reggiano - morto un bimbo di cinque mesi : La pratica sarebbe stata effettuata dai genitori del neonato, arrivato in ospedale in condizioni disperate

Vite nel piatto di un bimbo alla mensa : “Qui qualcuno deve cambiare mestiere” : “Ho appreso ieri pomeriggio del ritrovamento di una Vite nel piatto di un bambino della scuola Thouar e questa mattina ho sporto denuncia per quanto accaduto. La magistratura dovrà accertare come sia potuta finire lì quella Vite e chi sia responsabile di questo fatto inaccettabile. Il nostro Ufficio Scuola, già da ieri al lavoro con le sue verifiche sul caso, è a completa disposizione delle autorità per fornire la massima assistenza. Ma, a ...

Livorno - vite nel piatto di bimbo a mensa scuola : "Ho appreso ieri pomeriggio del ritrovamento di una vite nel piatto di un bambino della scuola Thouar e questa mattina ho sporto denuncia per quanto accaduto. La magistratura dovrà accertare come sia ...

Lecce - bimbo di 3 anni dimenticato per 5 ore nello scuolabus. La madre rompe il vetro e lo salva : Il piccolo sta bene: si era addormentato a bordo del mezzo che, fortunatamente, è stato parcheggiato all'ombra: solo per questo la distrazione dell'autista e dell'assistente di bordo non ha avuto conseguenze tragiche

VICENZA - CAMION INVESTE bimbo DI 14 MESI : È GRAVISSIMO/ Gamba amputata nella notte : In provincia di VICENZA un CAMION ha investito un BIMBO di soli 14 MESI dopo aver forzato un posto di blocco: il piccolo è GRAVISSIMO

bimbo nel passeggino travolto da un camion in fuga. È in gravi condizioni : Un bambino di 14 mesi è ricoverato in gravi condizioni all'ospedale di Vicenza dopo essere stato travolto da un camion. L'autista del mezzo - secondo quanto si apprende - fuggiva da un posto di blocco. Il fatto è avvenuto nel tardo pomeriggio di oggi, 8 marzo, a Marostica, nel Vicentino.Secondo una prima ricostruzione il piccolo, trasferito in ospedale con l'elicottero, era nel passeggino. È rimasta ferita in modo non grave ...

bimbo porta il pesciolino rosso nel letto “per coccolarlo” : l’animale muore. “Ora è devastato” : Amava così tanto il suo pesciolino da coccolarlo mentre dormiva. Dopo essere stato messo a letto, Everett Hamlin, 4 anni, è salito su una sedia per far uscire ‘Nemo’ dall’acquario nella sua stanza. Quando sua madre Tori è andato controllarlo, ha notato il corpo senza vita dell’animale nella mano del figlio. La donna ha detto che il piccolo è rimasto “devastato” quando lei e suo padre Corey gli hanno detto cosa era successo. “Volevo solo ...

bimbo caduto nella vasca dei pesci - deciso elitrasporto a Messina : Modica - E' stato deciso in serata in trasporto in elisoccorso al Policlinico di Messina per il bambino nigeriano di 22 mesi caduto stamani, intorno alle 10, in una vasca dei pesci. --