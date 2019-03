Complimenti | ministro | prendersela con un ragazzino è facile

ilfattoquotidiano

(Di lunedì 25 marzo 2019) Mi sono sbagliato. Chiedo scusa. Per un istante avevo creduto che di fronte al gesto di Rami, che con il suo sangue freddo ha salvato i suoi compagni, persino Matteo Salvini avrebbe avuto un sussulto di umanità, concedendogli la cittadinanza, cosa peraltro sacrosanta, visto che Rami è nato qui. No, quell’attimo di fiducia è stato fatale, l’uomo, forse meglio dire l’omuncolo, non è capace nemmeno del minimo gesto di riconoscenza. Preferisce stringere la mano e darsi pacche sulle spalle con tifosi condannati, andare a trovare in carcere una persona che ha sparato a sangue freddo a un ladro, piuttosto che riconoscere un barlume di gratitudine a chi coraggiosamente ha svenato una strage. A un bambino che a 14 anni ha dimostrato un coraggio che Salvini neppure si sogna, lui, capace solo di fare il gradasso nei suoi nauseabondi selfie, dicendo: “arrestatemi”, tranne poi fuggire vigliaccamente ...

