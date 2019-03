Biscotti Torciglioni Biscotti veramente “da inzuppare” per la prima colazione

cosacucino.myblog

(Di lunedì 25 marzo 2019)Ecco dei“da inzuppare” per laINGREDIENTI:500 gr. di farina 150 gr. di zucchero 2 uova intere 120 gr. di latte 70 gr. di olio buccia grattugiata di un limone un pizzico di sale 1 bustina di lievitoPREPARAZIONESbattere leggermente le uova con lo zucchero in una ciotola. Aggiungere poi la farina setacciata con il lievito ed il resto degli ingredienti. Impastare il tutto, formare dei bastoncelli ed attorcigliarli. Passarli superficialmente nello zucchero e mettere in forno a 180°.