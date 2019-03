Basilicata | la vittoria del centrodestra | Bardi batte Trerotola | Fatta la

Elezioni Basilicata : affluenza definitiva del 53 - 58% e vittoria del centrodestra con Bardi : Si sono tenute ieri domenica 24 marzo le Elezioni in Basilicata per eleggere la nuova giunta regionale. Le urne, che sono state aperte dalle ore 7:00 alle ore 23:00, secondo i dati emersi dal sito del Viminale, hanno visto un'affluenza definitiva del 53,58% e palesemente maggiore rispetto a quella delle Elezioni svoltesi nel novembre 2013 dove la percentuale dei votanti era stata del 47,60%, nonostante nelle scorse Elezioni amministrative si ...

Elezioni Basilicata 2019 : risultati regionali - vittoria netta del Cdx : Elezioni Basilicata 2019: proiezioni e risultati regionali, vittoria del Cdx PER AGGIORNARE LA DIRETTA PREMI F5 O AGGIORNA LA PAGINA SEGUI TERMOMETRO POLITICO SU FACEBOOK E TWITTER 7.45 Per quanto riguarda le liste, il Movimento 5 Stelle rimane la prima forza della regione (20,3%) nonostante il crollo rispetto alle Politiche dove prese il 44,35%. La Lega triplica i suoi voti (18,9%). Forza Italia cala al 9,2%. Il Pd vede i suoi voti ...

Salvini esulta dopo la vittoria in Basilicata : "7-0 - saluti alla sinistra e ora si cambia l'Europa!". Conte rassicura sul Governo : Matteo Salvini ringrazia. Il filotto di vittorie elettorali prosegue: dopo Abruzzo e Sardegna, il centrodestra si impone anche in Basilicata, con ampio margine. In un tweet, il leader leghista fissa il prossimo obiettivo, il bersaglio grosso: le elezioni europee di fine maggio. "GRAZIE! La Lega in un anno triplica i voti, vittoria anche in Basilicata! 7 a 0, saluti alla sinistra e ora si cambia l'Europa" scrive su Facebook il vicepremier e ...

Basilicata - Bardi vicinissimo a vittoria : 6.53 Al candidato del Centrodestra Vito Bardi manca ormai pochissimo per essere ufficilamente eletto presidente della Regione Basilicata. Infatti, lo scrutinio di 470 sezioni su 681lo vede al 42,3%. Il Centrosinistra è staccato nettamente: Carlo Trerotola è infatti attestato al 33,2% dei consensi. Il Movimento 5 Stelle, con Antonio Mattia, è al 20,1% e Valerio Tramutola, di Basilicata Possibile, è al 4,2%.

Basilicata - centrodestra verso la vittoria : altro crollo dell’M5S - superato dal centrosinistra : Nelle prime proiezioni Vito Bardi oltre il 40%. Trerotola (centrosinistra) al 33,9%. Tonfo dei Cinque Stelle: il candidato Mattia al 20% |

Elezioni in Basilicata - il centrodestra verso la vittoria - centrosinistra staccato di 9 punti. Crolla il M5S : Affluenza del 53,58%. I risultati delle prime sezioni scrutinate: Bardi al 42.7%; Trerotola al 34.6%. Mattia (M5s) al 19.1%. Tremutoli (sinistra) al 3.4%

Elezioni Basilicata - Bardi : ‘La vittoria è un momento importante per quadro politico nazionale’. Mattia (5s) : ‘Risultati positivi’ : Un “momento importante per il quadro politico nazionale” lo chiama Vito Bardi nella notte che lo incorona come il primo governatore di centrodestra in Basilicata dopo 24 anni di governo del centrosinistra. Il generale della Guardia di finanza in pensione, scelto da Silvio Berlusconi come candidato della coalizione con Lega e Fratelli d’Italia, spiega la netta affermazione con oltre il 42% delle preferenze come la necessità di ...

Basilicata - le elezioni regionali in diretta. centrodestra verso la vittoria. Bardi : «Momento storico». Crolla il M5s : Il centrodestra ipoteca la vittoria anche in Basilicata. Dalle prime proiezioni (campione 20%) Vito Bardi con il 42,4 per cento si avvia verso la presidenza della regione, con la Lega sempre...

Centrodestra verso la vittoria anche in Basilicata : Dopo Abruzzo e Sardegna, anche in Basilicata si profila una vittoria del Centrodestra alle regionali 2019. Dalle primissime proiezioni, sul 7% del campione, il candidato indicato da Forza Italia, ...

Elezioni regionali in Basilicata : centrodestra vede la vittoria : Le prime proiezioni delle Elezioni regionali in Basilicata, riferite da Antonio Noto su Rai 2, danno in vantaggio Vito Bardi, candidato del centrodestra con il 41,4% delle preferenze. Segue Carlo Trentola, della coalizione di centrosinistra, con il 33,9%. Dietro Antonio Mattia del Movimento 5 Stelle che si attesta al 20%. Valerio Tramutoli, della lista civica di "Basilicata Possibile", quarto nella corsa alla carica di governatore della regione ...

Basilicata - centrodestra verso la vittoria : Corsa a quattro per la poltrona di governatore. Vito Bardi potrebbe rompere un’egemonia del centrosinistra che dura dal 1995.