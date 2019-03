cataniaoggi

(Di lunedì 25 marzo 2019) Così il presidente della Regione del Veneto, Luca, commenta la dichiarazione del vicepremier Matteo Salvini con cui annuncia che entro questa settimana il Ministero dell'Economia emanerà i ...

zazoomblog : Banche: Zaia decreto arrivi in tempi brevi doveroso dare ristoro a risparmiatori - #Banche: #decreto #arrivi… - zazoomnews : Banche: Zaia decreto arrivi in tempi brevi doveroso dare ristoro a risparmiatori - #Banche: #decreto #arrivi… - TV7Benevento : Banche: Zaia, 'decreto arrivi in tempi brevi, doveroso dare ristoro a risparmiatori'... -