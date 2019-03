A Milano l' imam che spiegava quando picchiare le donne

ilgiornale

(Di lunedì 25 marzo 2019) La star dell'"evento più atteso dell'anno" è l'che - bastoni in mano - insegnava come si educano davvero le mogli. Accade a. Lalaica, che integra, l'"avamposto di civiltà" come dice il sindaco Beppe Sala.L'evento "più atteso dell'anno" è la "Fiera della speranza". Gli organizzatori, di "Islamic Relief", ne parlano da settimane, ma centellinando a dovere le notizie. Finora si sapeva soltanto che l'evento andrà in scena il 20-21 aprile, a, in via Mecenate, e che sono previsti concerti, spettacoli di intrattenimento e un vero e proprio talent show, ma anche conferenze, workshop e laboratori. Ovviamente era stata annunciata da tempo anche la presenza di "ospiti internazionali", sapientemente tenuti un po' nascosti per creare suspence. "Che grandi ospiti si nascondono dietro queste ombre?" chiedeva già dieci giorni fa sul suo profilo l'organizzazione, per ...

la_bolda : RT @DSantanche: All’evento più atteso dell’anno della comunità islamica milanese tra gli ospiti d’onore ci sarà #AlMutawa, un imam che in r… - Elisabe94838092 : RT @DSantanche: All’evento più atteso dell’anno della comunità islamica milanese tra gli ospiti d’onore ci sarà #AlMutawa, un imam che in r… - massimovizzotto : RT @DSantanche: All’evento più atteso dell’anno della comunità islamica milanese tra gli ospiti d’onore ci sarà #AlMutawa, un imam che in r… -