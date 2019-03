Montagna | a Cortina d’Ampezzo si scia anche ad aprile

meteoweb.eu

(Di domenica 24 marzo 2019) Sole e campioni, selfie e ancora tante curve sulla neve, nel dolce abbraccio della primavera.si prepara al gran finale di stagione con eventi per tutti i gusti. In questi giorni sulle piste sono impegnati, nelle loro ultime fatiche agonistiche, i campioni del Circo Bianco che si danno battaglia per i titoli nazionali nei Campionati Italiani Assoluti. Teatro delle loro sfide sono la Vertigine, la nuova pista per i Mondiali 2021 inaugurata proprio in questa occasione, e la Druscié A, anch’essa rinnovata per l’evento iridato. Per tutti gli altri, invece, la neve diè, intanto, bellissima: fra Tofane, Cinque Torri e Lagazuoi sifino al 7, fino a Pasqua al Cristallo,oltre e fino ad inizio maggio al Faloria. “La nevicata di febbraio è stata determinante – spiega Marco Zardini, presidente del Consorzio Skipass degli impianti a fune di ...

