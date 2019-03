Ultimi episodi di NCIS Los Angeles 10 su Rai2 il 23 marzo | poi arriva The Rookie e cambia

optimaitalia

(Di sabato 23 marzo 2019)Ultimo appuntamento conLos10 su. Stasera, sabato 23, la serie targata CBS saluta i fan con un doppioo, seguito da replica, per poi tornare in estate (o in autunno) con la seconda parte della decima stagione. Come vi avevamo riportato, a partire dal 30, la programmazione di: Sam, Callen e il resto della squadra cedono il posto a Nathan Fillion col nuovo show The, che occuperà lo slot del sabato sera insieme alla terza stagione di Bull.Ecco le anticipazioni suglidiLos10 sudi stasera.Si parte con l'o 10x10 dal titolo "Il colpo" e di cui vi riportiamo la sinossi:Un’elaborata rapina in banca per rubare una singola cassetta di sicurezza tenuta da Veronica Stephens (Dina Meyer), un appaltatore della Marina, conduce l’a indagare sulla sua società di consulenza corrotta.A ...

