Terrore sullo scuolabus | convalidato l' arresto di Sy | Strage con finalità

(Di sabato 23 marzo 2019) Il gip di Milano conferma la custodia cautelare per il 47enne che ha sequestrato il pullman con 51 bambini e gli ha dato fuoco

