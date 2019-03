Bologna - Morti due ragazzi caduti dall'ottavo piano : orrore sotto gli occhi dei vicini : caduti a Bologna e morti sotto gli occhi dei vicini. Due ragazzini sono caduti a Bologna dall'ottavo piano e sono morti sotto gli occhi dei vicini. Il palazzo da dove i due giovani sono...

Bologna - Morti due ragazzi caduti dall'ottavo piano : orrore sotto gli occhi dei vicini : caduti a Bologna e morti sotto gli occhi dei vicini. Due ragazzini sono caduti a Bologna dall'ottavo piano e sono morti sotto gli occhi dei vicini. Il palazzo da dove i due giovani sono...

Bologna - Volo dall'ottavo piano : Morti due ragazzini : T ragedia a Bologna , dove due ragazzini, di 11 e 14 anni , sono morti dopo essere essere precipitati dall'ottavo piano di un palazzo della periferia del capoluogo emiliano, via Quirino di Marzio. ...

Bologna - Morti due fratellini caduti dall'ottavo piano. «Inutili i tentativi di rianimarli» : Due ragazzini di 11 e 14 anni sono caduti a Bologna dall'ottavo piano e sono morti sotto gli occhi dei vicini. Il palazzo da dove i due giovani sono precipitati si trova nella zona di via Quirino...

Bologna - Morti due fratellini caduti dall'ottavo piano. «Inutili i tentativi di rianimarli» : Due ragazzini di 11 e 14 anni sono caduti a Bologna dall'ottavo piano e sono morti sotto gli occhi dei vicini. Il palazzo da dove i due giovani sono precipitati si trova nella zona di via Quirino...

Due ragazzini cadono da 8/o piano - Morti : ANSA, - BOLOGNA, 23 MAR - Due ragazzini sono morti dopo essere precipitati dall'ottavo piano di un palazzo della periferia di Bologna, via Quirino di Marzio. Dalle prime informazioni si tratta di un ...

Bologna - due ragazzini di 11 e 14 anni precipitano dall’ottavo piano : Morti sul colpo : Due ragazzini di 11 e 14 anni sono morti dopo esser precipitati dall’ottavo piano di un palazzo in via Quirino di Marzio, nella periferia di Bologna. È successo sabato mattina intorno alle 10: a trovare i loro corpi senza vita alcuni residenti che, sotto choc, subito hanno dato l’allarme. Inutili tutti i tentativi di rianimarli da parte dei soccorritori del 118. Sul posto c’è la polizia, ancora non si conoscono le cause di ...

Bologna - precipitano dall’ottavo piano : Morti due ragazzini di 11 e 14 anni : Due ragazzini di 11 e 14 anni sono morti dopo esser precipitati dall’ottavo piano di un palazzo in via Quirino di Marzio, nella periferia di Bologna. È successo sabato mattina intorno alle 10: a trovare i loro corpi senza vita alcuni residenti che, sotto choc, hanno subito dato l’allarme. Inutili tutti i tentativi di rianimarli da parte dei soccorritori del 118. Sul posto c’è la polizia, ancora non si conoscono le cause di quanto accaduto. Dalle ...

Bologna - due ragazzini di 11 e 14anni precipitano dall’ottavo piano : Morti sul colpo : Due ragazzini di 11 e 14 anni sono morti dopo esser precipitati dall’ottavo piano di un palazzo in via Quirino di Marzio, nella periferia di Bologna. È successo sabato mattina intorno alle 10: a trovare i loro corpi senza vita alcuni residenti, che subito hanno dato l’allarme. Inutili tutti i tentativi di rianimarli da parte dei soccorritori del 118. Sul posto c’è la polizia, ancora non si conoscono le cause di quanto ...

Incidente frontale nella notte - Morti due amici di 18 anni. Feriti due coetanei : Due giovani, Cristian Galatà e Michele Varone, poco più che diciottenni, sono morti la notte scorsa in un Incidente stradale, con uno scontro frontale tra due auto, avvenuto sulla...

Scontro frontale - Morti due diciottenni : ANSA, - MELICUCCO, REGGIO CALABRIA,, 23 MAR - Due giovani, Cristian Galatà e Michele Varone, poco più che diciottenni, sono morti la notte scorsa in un un incidente stradale avvenuto sulla Strada ...

Tragico schianto nella notte : tre giovanissimi Morti e due feriti : Gravissimo incidente stradale avvenuto nella notte tra venerdì e sabato dopo le 2 nel Brindisino, sulla strada che collega...

Scontro frontale tra due autobus - almeno 60 Morti : almeno 60 persone sono morte a causa dello scentro tra due autobus nella regione meridionale di Bono, nel Ghana. A quanto riferisce la polizia locale, i due mezzi si sono scontrati frontalmente, intorno alle 2 di notte. A quanto reso noto dalla polizia, l'incidente si e' verificato nella regione del Bono, a circa 430 chilometri di distanza dalla capitale, Accra. "I due veicoli stavano viaggiando in direzione opposte quando e' avvenuta la ...

Ghana - due autobus di linea si scontrano e uno prende fuoco : 60 Morti e almeno 30 feriti : È di 60 morti e 30 feriti, di cui 7 in condizioni disperate, il bilancio di un incidente verificatosi in Ghana: due autobus di linea, ciascuno con 50 passeggeri a bordo, si sono scontrati e uno di loro ha preso fuoco, lasciando intrappolate numerose persone in un inferno di lamiere e fiamme. Ancora in corso le operazioni di salvataggio.Continua a leggere