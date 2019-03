Gli stranieri che combattono contro l’ISIS

Stop alla Cina : ConsiGlio UE vuole più controlli su investimenti stranieri : Proprio mentre è in corso la visita di Xi Jinping in Italia , Tusk ha riassunto la linea politica dell'Ue verso il Dragone: "Il nostro obiettivo è quello di concentrarci sul raggiungimento di una ...

Pulsioni gay «riparabili» e aborto «cannibale». Chi sono i relatori stranieri al Congresso delle FamiGlie di Verona : Tra i relatori del Congresso ci sono diversi esponenti stranieri che hanno espresso posizioni che hanno innescato forti critiche. Ad esempio Dmitri Smirnov, arciprete della Chiesa ortodossa russa, ha ...

Firenze - stranieri minacciano 33enne e cercano di rubarGli il cane : Minacciato a bordo di un tram a Firenze da 3 nordafricani, che hanno addirittura tentato di sottrargli il cane.Una serata da incubo quella vissuta da un italiano di 33 anni lo scorso venerdì, quando è salito a bordo del mezzo pubblico in piazza Dalmazia. Erano all"incirca le 23, ed in quel momento il ragazzo si trovava da solo, quando è stato avvicinato da un primo straniero con una bottiglia in mano. Con fare intimidatorio l"extracomunitario ...

Dalla pena di morte per i gay - all'aborto «da cannibali». Chi sono i relatori stranieri al Congresso delle FamiGlie di Verona : Il Congresso mondiale delle Famiglie si terrà al Verona dal 29 al 31 marzo: è promosso da sigle pro life e anti-Lgbt, come Generazione Famiglia, Comitato Difendiamo i Nostri Figli, ProVita Onlus, ...

Vienna Cammarota continua il suo percorso e giunge in Basilicata : “Questi borghi si stanno salvando grazie aGli stranieri che comprano casa” [VIDEO] : “Ho percorso ben 470 Km anche perché ho seguito deviazioni, percorsi e sentieri di montagna. Questi borghi si stanno al momento salvando grazie agli stranieri che comprano casa. E’ stata un’esperienza bellissima. Da Guida ho notato che l’ambiente è preservato, tutelato ma il dramma è nei borghi. Ti senti come se fossi a casa e mi sono sentita a casa vedendo un ambiente tutelato, purtroppo si dovrebbe fare di più per i piccoli borghi. Lo ...

MiGliori dizionari di italiano per bambini - ragazzi - adulti e stranieri : Il dizionario di italiano dovrebbe essere presente in tutte le case, perchè ci aiuta a comprendere meglio la nostra lingua per ragioni di studio, di lavoro o di interesse personale. Ne esistono di molti tipi: per bambini e ragazzi, tascabili o da tavolo, per stranieri, per insegnanti e scrittori, di sinonimi e contrari. Ecco una guida completa per scegliere il migliore dizionario di italiano tra quelli proposti da Garzanti, Treccani, Devoto Oli ...

Una nuova legge suGli investimenti stranieri in Cina. Messaggio di Pechino per Washington? : ... può avere effetti diretti anche per l'Italia: Roma si appresta a ospitare una delegazione di super-big dell'economia cinese capitanata da Xi stesso, e la visita del presidente dovrebbe essere il ...

Bankitalia - debito record a 2.358 miliardi. Nel 2018 i Btp in mano aGli stranieri sono scesi di 47 miliardi : MILANO - Torna a salire il debito pubblico italiano, che ha segnato livelli record nel corso dell'anno passato. Dopo il calo di dicembre, a gennaio il debito delle Amministrazioni pubbliche è ...

Turismo - le spese deGli stranieri superano 41 miliardi : MILANO - I turisti stranieri hanno speso 41,5 miliardi di euro nel nostro Paese, lo scorso anno. E' l'indicazione che arriva dalle tabelle di Bankitalia, secondo la quale il 2018 si è chiuso con una ...

Prima Gli stranieri - arte italiana snobbata : E questi sarebbero i tempi interessanti? Tempi di sfide, contrasti, opportunità, contraddizioni. Se sono questi, allora l'Italia ne è esclusa, giusto una sede provvisoria. Venezia non c'entra nulla, ...

"Il reddito di cittadinanza è incostituzionale per Gli stranieri" - da Milano pronti a partire con i ricorsi : Due i requisiti contestati: il permesso di soggiorno di lunga durata e i 10 anni minimi di residenza

"Il reddito di cittadinanza è incostituzionale per Gli stranieri" - da Milano via ai ricorsi : Due i requisiti contestati: il permesso di soggiorno di lunga durata e i 10 anni minimi di residenza. L'Asgi, associazione di avvocati specializzati nell'assistenza agli immigrati, pronti a partire con la prima causa pilota

I single saranno il 48% In media 5 mila euro l'anno per famiGlia. Gli stranieri? Il 12 - 4% : Oggi parte l'operazione «reddito di cittadinanza», ma le incognite sono più dei punti fermi. Quasi certamente molti uffici postali e dei Caf saranno presi d'assalto per la presentazione delle domande. ...

Brexit - quali sono Gli stranieri sgraditi agli inglesi e quali no : Lo storico “multiculturalismo” britannico garantisce e protegge l'identità culturale degli immigrati e delle loro comunità, il cui peso politico non è di poco conto. Questo aiuta a spiegare l'importanza dei flussi migratori nel dibattito sulla Brexit...