Giù pezzo cornicione a Firenze | no feriti

Venditti : "Pezzo di carne non andava Giù - ho rischiato la morte" : Roma, 9 mar. (AdnKronos) - "Ieri sera stavo per morire, un pezzo di carne non scendeva giù e il nostro maestro delle luci Max Tommasino mi ha salvato con la manovra di Heimlich. Ora ho dolore al costato ma sono felice di essere qui con voi". E' con queste parole che Antonello Venditti, che ieri ha c

Lily Allen in topless si fa “aggiustare” i capezzoli - Beyoncè e Jay-Z posano con il ritratto di Meghan : Lily Allen mentre si prepara in bagno per l’after party e in topless davanti allo specchio si fa strappare i peli dai capezzoli dalla sua truccatrice. Beyoncé e Jay-Z che posano davanti ad un ritratto della Duchessa di Sussex Meghan Markle con la statuetta vinta ai Brits Awards… Guarda il dietro le quinte della kermesse britannica. Ai Brits Awards, dove era candidata insieme a Florence + the Machine, Anne-Marie, Jess Glynne e Jorja ...

Ponte Morandi - Giù il primo pezzo del viadotto - riaprirà nel 2020 : Non è stato spettacolare come le demolizioni di grattacieli o ecomostri da abbattere con lesplosivo, ma limportanza e la solennità del momento sono state comunque sottolineate dalla folla accorsa per assistere. Con una lenta discesa da 5 metri allora, praticamente invisibile a occhio nudo (e infatti i telegiornali hanno fatto ricorso al time lapse, cioè al video accelerato, nei servizi andati in onda), è stato posato a terra da unaltezza di 45 ...

Roma - la giunta Raggi perde un pezzo : lascia l'assessore all'Ambiente : l'assessore all'Ambiente con delega ai rifiuti del Comune di Roma, Pinuccia Montanari, si è dimessa dopo che la giunta ha bocciato il bilancio 2017 dell'Ama (azienda dei rifiuti della Capitale). l'assessore era contraria alla bocciatura. In una nota l'assessore ha spiegato la propria decisione: "A seguito dell'approvazione della delibera, con il mio voto contrario, in cui la giunta ha deciso di bocciare il progetto di bilancio di Ama relativo ...

Ponte Morandi - venerdì Giù il primo pezzo. Ci saranno Conte e Toninelli. Il premier : «Genova nel mio cuore» | : Anche il presidente del Consiglio è atteso domani a Genova per la “cerimonia” di abbattimento della prima parte del “moncone” ovest |

