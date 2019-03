Autobus dirottato | Sy ritenuto pericoloso ma la sua compagna dice | ' Buono e tranquillo'

Blastingnews

(Di sabato 23 marzo 2019) Carcere di San Vittore, Milano. Ousseynou Sy, il 47 senegalese che tre giorni fa hal'che guidava con 51 bambini e tre adulti a bordo per poi darvi fuoco, è stato interrogato dal gip Tommaso Perna. All'interrogatorio di garanzia, che è durato un'ora e mezza, erano presenti anche il capo della squadra dell'antiterrorismo milanese, Alberto Nobili, e il pm Luca Poniz: l'uomo non mostra alcun segno di pentimento, anzi ha confermato i suoi intenti. Nel frattempo la moglie, ancora sconvolta da quanto accaduto,che è sempre stato un uomoSecondo i pm non ha mai mostrato segni di pentimento I pm milanesi sono convinti che ci sia un pericolo concreto di reiterazione del reato, anche perchè Sy non ha mai mostrato alcun segno di pentimento. Pare anzi che abbia rivendicato il gesto come segnale eclatante per l'Africa, contro le politiche italiane ed europee ...

