Usa : deficit record a febbraio - meno entrate con taglio tasse : Ciò riflette la politica fiscale espansiva voluta dall'amministrazione Trump, che prima del Natale 2017 approvò la maggiore riforma fiscale, con taglio delle aliquote, dagli anni '80. Il deficit è ...

Usa - vendite case esistenti in risalita a febbraio : Forte risalita della vendita di case esistenti negli Stati Uniti. A febbraio, il dato comunicato dall'Associazione Nazionale degli Agenti Immobiliari, NAR,, ha mostrato una r ipresa dell'11,8% ...

Febbraio 2019 caldo in tutto il globo - freddo solo negli Usa : Gli scienziati della NOAA ci dicono infatti che il Febbraio 2019 è stato il quinto piu’ caldo di sempre a livello globale(dati che risalgono dal 1880). L’anomalia complessiva è risultata di +0.79°C rispetto alla media. L’inverno invece 2018/2019 è stato il 4° piu’ caldo a livello globale dalle prime misurazioni. le anomalie termiche sul globo Vediamo gli eventi principali a scala globale: Alaska, il nono ...

Usa - Produzione industriale aumenta a febbraio : aumenta la Produzione industriale negli Stati Uniti nel mese di febbraio. Il dato ha registrato un' aumento dello 0,1% dopo il -0,4% del mese precedente risultando al di sotto delle attese degli ...

Usa - prezzi export- import in aumento a febbraio : Riprendono quota i prezzi import-export attestandosi oltre le ipotesi previste dal consensus . Secondo quanto rilevato dal Bureau of Labour Statistics americano, i prezzi import hanno registrato una ...

Usa - prezzi produzione in crescita a febbraio : In crescita i prezzi praticati all'industria americana rispetto al mese precedente. Secondo il Dipartimento del Lavoro americano, BLS,, i prezzi alla produzione hanno registrato un aumento dello 0,1% ...

Usa - prezzi al consumo a febbraio aumentano dello 0 - 2% : Aumenta l'inflazione negli Stati Uniti nel mese di febbraio , anche se il dato tendenziale è inferiore alle attese. Secondo il Bureau of Labour Statistics, BLS, americano, i prezzi al consumo hanno ...

Bari - disincagliato il mercantile turco arenato il 23 febbraio a caUsa del maltempo | : L'imbarcazione era rimasta incastrata sui frangiflutti della spiaggia di Pane e Pomodoro per via delle raffiche di vento e di una forte mareggiata. La Procura ha aperto un fascicolo sul comandante per ...

Bari - disincagliato il mercantile turco arenato il 22 febbraio a caUsa del maltempo. L'equipaggio torna a casa - : L'imbarcazione era rimasta incastrata sui frangiflutti della spiaggia di Pane e Pomodoro per via delle raffiche di vento e di una forte mareggiata. La Procura ha aperto un fascicolo sul comandante per ...

L’ansia caUsa assenze a scuola : lo dimostra un’analisi di Finning fatta a febbraio 2019 : A febbraio 2019 Katie Finning ed i suoi colleghi della Exeter Medical School hanno effettuato un'analisi della letteratura sul tema delle assenze a scuola ed hanno individuato che queste, spesso, possono essere determinate dall'ansia. Infatti, l'ansia è un’emozione che viene vissuta con grande disagio e che, a livelli estremi, può ostacolare le proprie prestazioni e può impedire anche lo svolgimento delle attività quotidiane più semplici, come ...

Cina : ecco l'effetto dei dazi di Trump. A febbraio dimezzato surplus con Usa : Il surplus commerciale cinese con gli Usa si è quasi dimezzato su base mensile a febbraio, 14,72 miliardi di dollari contro i 27,30 miliardi di gennaio,, in scia agli effetti dei dazi all'import del ...

In febbraio l'export cinese negli Usa è sceso del 20 - 7% : La caduta dell'export legata alla tensione Usa-Cina si aggiunge a un diffuso rallentamento dell'economia mondiale. Ma diversi economisti cinesi puntano il dito alla necessità di riforme economiche e ...

Usa - licenziamenti Challenger da record a febbraio : Aumentano i licenziamenti negli Stati Uniti . Secondo il rapporto Challenger, Gray & Christmas, le principali società statunitensi hanno rilevato a febbraio un taglio di quasi 76.835 mila posti di ...

Usa : stima ADP febbraio sotto attese +183 mila posti di lavoro : 06/03/2019 14:18 Negli States e' stato reso noto che la stima ADP, National Employment Report, sul mondo del lavoro ha evidenziato, nel mese di febbraio, una crescita di 183 mila nuovi impieghi. Il dato e' risultato inferiore alle attese degli addetti ai lavori che si aspettavano un incremento di ...