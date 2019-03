Tav e Cina - doppio affondo di Macron sull'Italia. Salvini : “Pensi a restituirci i terroristi” : Il presidente francese alla vigilia dell’incontro ha detto: «La Torino-Lione un problema italiano, non ho tempo da perdere». E sui rapporti con Pechino: «E’ un nemico sistemico dell’Europa, basta ingenuità»

Domenica incontro Figc-governo cinese : sul Tavolo sviluppo var e partite in Cina : Roma – L’organizzazione in Cina entro i prossimi 3 anni, di gare ufficiali italiane, ma anche assistenza e supporto allo sviluppo della tecnologia Var a supporto dei direttori di gara cinesi”. Sono due dei punti al centro della riunione che si terra’ Domenica tra la Federcalcio italiana e alcuni rappresentanti del governo cinese, guidati dal viceministro della Comunicazione Shen Haixiong. Nel corso del vertice, cui ...

Cina a cena - Tav a colazione : il menu di Giuseppe Conte a Bruxelles : Cina a cena, tav a colazione. Non è un gioco di parole ma il 'menu' politico di Giuseppe Conte qui a Bruxelles, all'ultimo consiglio europeo di questa legislatura prima delle europee. Ultimo in teoria, in realtà. Perchè la Brexit - si ancora la Brexit - potrebbe indurre i leader a riconvocarsi in via straordinaria la prossima settimana, ma di questo parleremo dopo. Intanto per il capo del governo italiano questo vertice Ue ...

Cina - l ex sottosegretario Giacomelli 'Ecco come Pechino già nel 2016 punTava a intesa su 5G e telecomunicazioni' : Economia Fondazione Italia-Cina: "L'Italia al centro della Via della Seta, da protagonista" di ROSARIA AMATO Dunque, il progetto di espansione, le mire sulla rete italiana ha una lunga storia e la ...

Algeria : porTavoce ministero Esteri Pechino - stabilità paese è nell'interesse della Cina : Algeri, 19 mar 19:50 -, Agenzia Nova, - La stabilità dell'Algeria è nell'interesse della Cina e Pechino spera di vedere il paese "muoversi agevolmente" all'interno dell'attuale situazione politica. Lo ha dichiarato il portavoce del ministro degli Esteri cinese, Geng Shaung, citato dall'agenzia di stampa "Xinhua". Geng ha commentato i recenti sviluppi politici in Algeria dove in seguito ...

Nuova Via della Seta - Coldiretti : in Cina mele - pere e uva da Tavola Made in Italy sono vietate : mele, pere e uva da tavola Made in Italy sono vietate in Cina che non ne permette l’ingresso a causa delle barriere commerciali ancora presenti per le produzioni nazionali. E’ quanto denuncia la Coldiretti alla vigilia della firma dell’accordo sulla Nuova Via della Seta voluta dal presidente cinese Xi Jinping. Se infatti è stato rimosso nel 2016 il bando sulle carni suine italiane e nel 2018 le frontiere si sono aperte in Cina per l’erba medica, ...

Domenica Live - Salvini su Tav prevarrà buon senso - su Cina sicurezza non si svende : "Io dico si alla tav non per pregiudizi ma perche' credo che bisogna sbloccare le opere ferme. Di Maio non la vuole io e la stragrande...

Giulio Tremonti avverte il M5s : 'Se aderiamo all'intesa con la Cina saranno loro a chiedere la Tav' : Parola di Giulio Tremonti , ex ministro dell'Economia, che in una intervista a Il Corriere della Sera, spiega che 'se la Via della Seta arriva al porto di Genova, questo non può essere un porto di ...

Giulio Tremonti avverte il M5s : "Se aderiamo all'intesa con la Cina saranno loro a chiedere la Tav" : Se l'Italia aderisce alla Via della Seta, il Memorandum of understanding che il nostro governo dovrebbe firmare tra un paio di settimane in occasione della visita di Xi Jinping a Roma, diventeremo la porta di accesso della Cina in Europa. E "andrà a finire che la Tav la chiederanno i cinesi". Parola