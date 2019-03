Stash dei The Kolors riceve minacce di morte dai fan | ' Spero che la rabbia si attenui'

Blastingnews

(Di venerdì 22 marzo 2019) Chi sta seguendo l'attuale edizione di Amici in onda su Canale 5 sa bene che tra gli insegnanti di questa diciottesima stagione vi è anchedei The, i quali sono stati tra i vincitori di una delle passate stagioni del fortunato talent show ideato e condotto da Maria De Filippi. In vista dell'inizio del serale, però,ha dovuto fare una scelta importante: posticipare le date del suo prossimo tour in giro per l'Italia, così da non accavallare gli impegni e concentrarsi soprattutto sul serale.Spostato il tour dei The, messaggi dicontroE così ieri pomeriggio i Thee lo stessoin prima persona hanno annunciato ai fan su Instagram che le tappe del tour di aprile sono state posticipate, proprio per evitare che in quel periodo la band potesse essere impegnata sia con le fasi calde del serale di Amici 18 sia con il tour che comunque richiede ...

