Scoperte nel cervello le mappe del tempo | così la mente crea la linea temporale del

Spazio : Scoperte due “colonne” di gas caldo nel centro della Via Lattea : Grazie alle osservazioni del satellite XMM-Newton dell’ESA (Agenzia Spaziale Europea) un gruppo di astronomi guidati dal ricercatore italiano Gabriele Ponti ha scoperto due “colonne” di gas caldo che si estendono per alcune centinaia di anni luce a partire dalle regioni centrali della Via Lattea, la nostra Galassia. Il team ha così trovato un vero e proprio fiume di gas che scorre dal centro della Via Lattea, dove risiede un buco nero di grande ...