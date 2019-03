Regionali Basilicata | 5 “impresentabili” nelle liste Tra loro due condannati per

NUOVA EDIZIONE PUGLIA E MATERA DI CORRIERE DEL MEZZOGIORNO Il 26 marzo in edicola con uno speciale sulle elezioni Regionali della Basilicata : Nelle nuove pagine, più notizie e un maggiore coinvolgimento delle firme del CORRIERE della Sera , con più spazio anche a economia, cultura, spettacolo e agli approfondimenti, con i dossier dedicati ...

Elezioni Regionali Basilicata 2019 - come si vota - Sky TG24 - : Domenica 24 marzo i cittadini sono chiamati alle urne dalle 7.00 alle 23.00. Quattro candidati si presentano per ricoprire la carica di presidente. Non è previsto il ballottaggio e neanche il voto ...

Regionali in Basilicata - Di Maio : 'Salvini qui non è il cambiamento' : In vista delle elezioni ragionali in Basilicata, il leader del M5s, Luigi Di Maio , attacca Matteo Salvini e il Carroccio. "Se la Lega si prende gli uomini di Pittella, ex governatore del Pd, come ...

Basilicata - candidata della Lega alle Regionali grida sul palco : 'Sono fascista' : Dopo decine di commenti e critiche ai video diffusi sui social, la candidata ha risposto pubblicando il filmato integrale del suo comizio, in cui si distingue bene la "giustificazione" alla frase ...

Basilicata - candidata della Lega alle Regionali grida sul palco : "Sono fascista" | Guarda il video : E' polemica per le parole pronunciate durante un comizio a Melfi da Gerarda Russo, la quale sostiene di aver replicato provocatoriamente a un gruppo di contestatori

Basilicata - la candidata della Lega alle Regionali urla dal palco : “Io sono fascista” : Polemica sulla candidata nelle liste della Lega alle elezioni regionali in Basilicata, Gerarda Russo. Durante un comizio, rispondendo a dei contestatori, ha urlato dal palco: "Io sono fascista". Poi ha cercato di precisare spiegando di aver affermato: "Se fascista vuol dire lottare per il popolo, io sono fascista”.Continua a leggere

Regionali in Basilicata - il M5s copia il programma elettorale dalla rivista della Fondazione D'Alema : L'elemento più stridente è che le proposte del Movimento per la Basilicata in materia di economia e welfare arrivano in realtà da un ex Pd, dalemiano e oggi vicino a Roberto Speranza, scritte ...

ESCLUSIVO TPI : il M5S ha copiato il programma delle Regionali in Basilicata dalla Fondazione di D'Alema : Altro che programma 'scritto dai cittadini', le proposte del Movimento 5 Stelle Basilicata in materia di economia e welfare, consulta qui il programma , arrivano nientemeno che dalla mente e dalla ...

Regionali Basilicata - Salvini star e centrodestra in testa con 'Pittella boys' : Matteo Salvini fa la star nelle piazze del materano e potentino, ma, in vista delle Regionali del 24 marzo in Basilicata, il centrodestra vola nei sondaggi non solo per la presenza insistente del vicepremier leghista. Cinque le liste a sostegno dell'ex generale della Guardia di Finanza Vito Bardi, scelto da Forza Italia: per la prima volta il centrodestra sembrerebbe pronto a sfidare il centrosinistra in una terra rimasta democristiana da Emilio ...

Elezioni Regionali Basilicata 2019 - chi sono i candidati alla presidenza di Regione : Domenica 24 marzo sono previste le Elezioni regionali in Basilicata: si vota dalle 7 alle 23, in un unico turno. Verrà eletto presidente il candidato che prenderà più voti. Gli sfidanti sono quattro: Vito Bardi per il centrodestra, Antonio Mattia per il Movimento 5 Stelle, Valerio Tramutoli per Basilicata Possibile e Carlo Trerotola per il centrosinistra.Continua a leggere

Di Maio in Basilicata per la sfida con Salvini alle Regionali 'Autonomia Il M5s è garante della coesione nazionale' : Qui si costruisce il futuro di una regione abbandonata per decenni dallo Stato e dalla politica'. Luigi Di Maio è appena tornato alla periferia di Matera, e a 48 ore dalla calata del collega ...

Regionali Basilicata - il candidato pd che andava ai comizi di Almirante : Una curiosità: come nasce la sua discesa in campo? «Qualche settimana fa ho ricevuto una serie di chiamate da alcuni gruppi di centrosinistra e da altri legati al mondo lavoro. I quali mi hanno messo ...

Regionali in Basilicata - bufera sul candidato di centrosinistra fan di Almirante 'Andavo solo ai suoi comizi - ma non è una scelta politica' : 'Non ho mai fatto politica, non sono mai andato ai comizi se non a quelli di Giorgio Almirante. Ogni tanto lo ascolto anche adesso, ma non è una scelta politica'. La frase, che in un primo momento alcuni media locali avevano sintetizzato in un più netto 'Almirante è stato il mio unico politico di riferimento', è di Carlo Trerotola , candidato ...

