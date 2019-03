Playoff NBA | bagarre totale | l’Est divisa in due tronconi | ad Ovest lotta serrata per i

Nba - Andrew Bogut torna a Golden State - i Warriors si rafforzano per i Playoff : Andrew Bogut è già operativo per i Warriors, a pochi giorni dal suo ritorno negli States dopo la conclusione del campionato australiano. Nel suo paese di origine, dove era tornato lo scorso anno dopo essere stato tagliato dalla rosa dei Lakers (lasciando quindi per un anno l'Nba) ha giocato nella stagione 2018-2019 per i Sydney Kings, uscendo in semifinale proprio la scorsa settimana. Durante la stagione però diverse squadre Nba avevano messo ...

Nba - Gallinari show e i Clippers volano ai Playoff. Curry e Russell - notte da star : Una prestazione da leader vero di Danilo Gallinari trascina i Clippers ai playoff. La squadra di coach Rivers ha battuto gli Indiana Pacers 115-109 e si è guadagnata la certezza matematica di un posto ...

Nba - Gallinari trascina i Clippers verso i Playoff : Sei partite nel turno in Nba e primi verdetti pressochè definitivi per le ammissioni ai playoff. Golden State ha vinto per 117-107 contro Minnesota e si è ripresa il posto di capolista a ovest, dopo ...

Nba - Gallinari spinge Clippers a Playoff : ROMA, 20 MAR - Sei partite nel turno di questa notte in Nba e primi verdetti pressochè definitivi per le ammissioni ai playoff. Golden State ha vinto per 117-107 contro Minnesota e si è ripresa il ...

Nba - Belinelli vince ancora - Denver sbanca Boston e va ai Playoff : Ben nove le partite disputate nella notte Nba , con i playoff sempre più vicini. Un solo italiano in campo, Marco Belinelli e i suoi San Antonio Spurs che all'AT&T Center hanno battuto i Golden State ...

NBA – I Nuggets tornano ai Playoff dopo 6 anni : nello spogliatoio scoppia la festa! [VIDEO] : Grazie alla vittoria ottenuta contro i Boston Celtics nella notte, i Denver Nuggets hanno la certezza matematica di giocare i Playoff: grande festa nello spogliatoio per un traguardo che mancava da 6 anni “È una bella sensazione,quattro anni di lavoro, due che si sono fermati ad un soffio dall’obiettivo. E’stato il nostro stimolo per una serata come questa“, con queste parole coach Michael Malone certifica l’accesso ai ...

NBA - i Nuggets sbancano Boston - Jokic trascina Denver ai Playoff e al primo posto a Ovest : Boston Celtics-Denver Nuggets 105-114 Il TD Garden ammira Kyrie Irving, 30 punti, 5 rimbalzi, 5 assist e 4 recuperi,, regala una lunghissima ovazione all'ex, tanto amato, Isaiah Thomas ma poi vede i ...

Basket - Nba : Clippers vedono Playoff. A Est cadono Milwaukee e Toronto : WASHINGTON - Con i playoff in cassaforte, i Los Angeles Clippers, 41-30, di Danilo Gallinari continuano a stupire portando a casa la settima vittoria nelle ultime otto uscite che vale il successo ...

NBA – Infortunio C.J. McCollum : brutte notizie per i Blazers con i Playoff all’orizzonte : Brutta tegola per i Portland Trail Blazers: nel corso della sfida contro gli Spurs si è infortunato C.J. McCollum Oltre il danno, per i Blazers arriva anche la beffa. Notte amara per Portland che non solo è stata sconfitta da San Antonio, ma si è anche trovata a fare i conti con l’Infortunio di C.J. McCollum. I playmaker dei Blazer è stato costretto a lasciare il campo dopo 23 minuti gioco, dopo essere caduto male in seguito ad un ...

NBA – Infortunio Malcom Brogdon : tegola importante in casa Milwaukee Bucks - a rischio anche i Playoff : Riacutizzarsi del problema alla pianta del piede destro per Malcolm Brogdon: il cestista dei Bucks dovrà stare fuori dalle 6 alle 8 settimane a rischio la sua presenza nel primo turno Playoff Brutta tegola per i Milwaukee Bucks. Per l’intero finale di regular season, e probabilmente anche per alcune partite dei Playoff, la franchigia che sta dominando la Eastern Conference dovrà fare a meno di Malcolm Brogdon. Il cestista dei Bucks ...

NBA – La promessa di LeBron James : “quest’anno è difficile - ma tornerò ai Playoff!” : LeBron James accetta l’impossibilità di giocare i Playoff con i Lakers in questa stagione, ma fa una promessa: in futuro il numero 23 raggiungerà ancora la postseason La stagione attuale dei Los Angeles Lakers non è andata secondo i piani. Si è arreso all’evidenza anche LeBron James che in passato aveva dato seguito alla teoria secondo la quale, fin quando non ci fosse stata la certezza matematica, i Lakers avrebbero potuto ...

NBA - LeBron James batte i Bulls e non abbandona le speranze Playoff : Era dal 18 dicembre che non segnava così tanto, ma questa volta nonostante il risultato recuperato per i capelli, resta sempre molto poco da festeggiare a LeBron James. Quella in dirittura d'arrivo ha ...

NBA – Irving in empatia con LeBron James : “lo capisco - non giocare i Playoff brutto colpo per lui” : Kyrie Irving commenta il momento difficile dell’amico ed ex compagno LeBron James: grande empatia nelle parole della stella dei Celtics Compagni nella stagione del titolo con i Cavs, avversari nella notte con le maglie di Lakers e Celtics: la sfida fra LeBron James e Kyrie Irving va oltre il semplice risultato. Anche perché i Celtics sono abbastanza sicuri di raggiunge i Playoff, devono solo pensare agli accoppiamenti del primo ...

Risultati NBA – Gli Spurs vedono i Playoff - Golden State ko contro Phoenix : i Warriors perdono Durant per infortunio : Golden State incassa la sconfitta contro Phoenix e perde per infortunio Kevin Durant: ko anche Bucks, Mavericks e Pelicans Nella notte italiana oltreoceano si è consumato un altro capitolo della regoular season NBA. Tanti i match disputati in vista dei playoff, tra cui spicca quello tra Warriors e Suns. Golden State viene sconfitta miseramente da Phoenix in casa, facendosi rimontare ben 16 punti e perdendo a metà del quarto quarto Kevin ...