Codemotion | partnership con Google Cloud | Facebook Developer Circles e Nexi

Codemotion - tre partnership per la formazione degli sviluppatori : (foto: Jens Büttner/picture alliance via Getty Images) A Roma, fino al 23 marzo, è in corso l’edizione 2019 di Codemotion, l’appuntamento per sviluppatori software e professionisti del mondo It che permette ai partecipanti di assistere a workshop e conferenze e toccare con mano l’evoluzione del mondo della programmazione. E all’evento romano, di cui Wired è media partner, arriva anche l’annuncio di un progetto innovativo, ...