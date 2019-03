Ciao Darwin 8 | stasera la seconda puntata su Canale 5

Replica Ciao Darwin 8 - la seconda puntata in streaming su Mediaset Play : Prosegue l'appuntamento in prima serata su Canale 5 con Ciao Darwin 8, la popolare trasmissione serale condotta da Paolo Bonolis con la partecipazione di Luca Laurenti. Dopo l'ottimo esordio della scorsa settimana, lo show proporrà al pubblico di Canale 5 una nuova avvincente sfida che si preannuncia ricca di colpi di scena e che potrà essere rivista, come sempre, in streaming online sul sito gratuito MediasetPlay. Dove rivedere la seconda ...