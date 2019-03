Var | in Australia arbitro dirige con microfono aperto VIDEO

F1 - Hamilton in difficoltà in Australia : scoperto nel post gara il motivo del netto diVario da Bottas : Nel corso dei controlli svolti dalla Mercedes nel post gara, i meccanici hanno scoperto la causa che non ha permesso ad Hamilton di giocarsi la vittoria in Australia Un dominio totale quello di Valtteri Bottas in Australia, una prestazione esaltante del finlandese che gli ha permesso di portarsi a casa non solo il bottino di 25 punti per il primo posto, ma anche quello aggiuntivo per il giro più veloce. Photo4/LaPresse Ha sorpreso però la ...

Superbike - GP Thailandia 2019 : Jonathan Rea vuole tornare a vincere - AlVaro Bautista a caccia di conferme dopo il tris australiano : Il Mondiale Superbike 2019 è finalmente cominciato tre settimane fa a Phillip Island (Australia) con il dominio assoluto del rookie spagnolo Alvaro Bautista, mentre nel prossimo weekend andrà in scena il Gran Premio della Thailandia, secondo round stagionale per il campionato dedicato alle moto derivate di serie. La lotta per il titolo iridato si è subito infiammata in Australia ed ora l’attesa per il secondo capitolo della sfida tra ...

Superbike - GP Australia 2019 : AlVaro Bautista che tris! Jonathan Rea deve inchinarsi a Phillip Island : Di sicuro un esordio così Alvaro Bautista non se lo era proprio immaginato. Un weekend da urlo per lo spagnolo nel primo round del Mondiale 2019 di Superbike. Sul tracciato di Phillip Island (Australia), lo spagnolo ha esordito alla grande nella categoria delle derivate di serie, aggiudicandosi quest’oggi sia la superpole race, grande novità di questo campionato, e sia gara-2, facendo capire a tutti di che pasta è fatto. L’iberico, ...

Superbike - AlVaro Bautista dopo il successo di gara-1 in Australia : “Questa vittoria mi ha trasmesso una soddisfazione incredibile” : Un esordio da urlo quello dello spagnolo Alvaro Bautista nel Mondiale 2019 di Superbike. L’iberico, proveniente dalla classe MotoGP, ha centrato il bersaglio grosso nella prima manche del primo round del campionato iridato in Australia, rendendosi protagonista di una prestazione incredibile, rifilando dei distacchi notevolissimi a tutti i concorrenti, ivi compreso il campione del mondo in carica Jonathan Rea (Kawasaki). L’iberico, ...

Superbike - GP Australia 2019 : risultati e classifiche gara-1. Il trionfo di AlVaro Bautista - Rea secondo - grandioso Melandri in terza posizione : Che esordio per lo spagnolo Alvaro Bautista nel Mondiale 2019 di Superbike! Il centauro iberico, in gara-1 a Phillip Island (Australia), ha letteralmente dominato la scena sulla sua Ducati precedendo il campione del mondo sulla Kawasaki Jonathan Rea, distanziato di 14″983, e il nostro Marco Melandri (Yamaha) a 16″934, autore di una grande rimonta. In chiave italiana ottima la prova di Michael Rinaldi (nono), sulla Rossa del Barni ...

Sbk – Prove libere Phillip Island : AlVaro Bautista davanti a tutti in Australia : Miglior tempo nelle prime Prove libere a Phillip Island per il rookie Alvaro Bautista (Aruba.it Racing – Ducati), mentre Chaz Davies non va oltre il 14° posto Dopo le prime due sessioni di Prove libere, disputate oggi sulla pista Australiana di Phillip Island, il pilota spagnolo Álvaro Bautista, neo-acquisto del team Aruba.it Racing – Ducati, ha ottenuto il miglior tempo della classifica provvisoria. Dopo un turno di FP1 in cui ...

Superbike - GP Australia 2019 : AlVaro Bautista chiude al comando la prima giornata di prove libere davanti a Rea e Haslam : Alvaro Bautista (Ducati) chiude al comando la prima giornata di prove libere del Gran Premio di Australia 2019 di Phillip Island, tappa d’esordio del Mondiale Superbike. Lo spagnolo ha fatto segnare il miglior crono nella FP2 ed è stato il più veloce della giornata con la sua Ducati Panigale V4 R. Una conferma dopo gli ottimi test dei giorni scorsi. Nella FP2 Bautista ha fatto segnare un ottimo 1’30.327 precedendo Jonathan Rea (Kawsaki di ...

Superbike - GP Australia 2019 : AlVaro Bautista lancia il guanto di sfida a Rea. Melandri a caccia di rivincite : 4.445 km, 12 curve, 7 a sinistra e 5 a destra: sono queste le caratteristiche di uno dei circuiti più affascinanti del calendario 2019 del Mondiale di Superbike. Stiamo parlando di Phillip Island (Australia), laddove tutto avrà inizio tra le derivate di serie in questo weekend e dove si vorrà porre fine ad un’egemonia duratura: il regno di Jonathan Rea. Il nord-irlandese è stato senza se e senza ma il dominatore della categoria nelle ...

Al-Araibi : calVario finito. È stato liberato - torna in Australia : Il Bahrein infatti ha rinunciato alla domanda di estradizione e così il giocatore - le cui immagini in catene avevano fatto il giro del mondo tanto da suscitare l'interesse di parecchi "colleghi" tra ...

Australia : Rba lascia inVariati i tassi ai minimi dell'1 - 50% : "Il board ha valutato che il mantenimento dei tassi ai livelli attuali è considerato coerente con la crescita sostenibile dell'economia dell'Australia e con il raggiungimento nel tempo dei target d'...

Scozia-Italia - Sei Nazioni Rugby 2019 : la formazione degli scozzesi. Il XV Varato da Townsend : prima per “l’australiano” Johnson : Greg Townsend ha scelto i quindici titolari e le otto riserve per l’esordio nel Sei Nazioni che avverrà in casa contro l’Italia sabato 2 febbraio alle ore 15.15. A Murrayfield il CT degli scozzesi farà partire dal primo minuto “l’australiano” Sam Johnson, che può giocare con la Nazionale avendo completato i tre anni minimi di residenza nel Paese. Sono ben sei i cambi operati dal tecnico rispetto all’ultimo ...