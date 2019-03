U&D Over | Barbara De Santi accusa Gemma Galgani | ' Rifiuti selfie quando sei struccata'

5 curiosità su Barbara De Santi - dama del trono over di U&D : Barbara De Santi è nata il 24 maggio 1969 a Mantova. Consegue il diploma di Geometra presso l'Istituto d'Arco e si appassiona bene presto al mondo della musica e dell'insegnamento. Di seguito 5 curiosità sulla dama del trono over di U&D.

U&D - Ida abbandona il trono over a causa di Riccardo : un corteggiatore la contatta fuori : Le ultime registrazioni di Uomini e donne e riguardanti il trono over hanno svelato che Ida Platano ha scelto di abbandonare il dating show di Maria De Filippi dopo aver ricevuto un secco rifiuto da Riccardo Guarnieri. La donna non si è detta pronta a conoscere altri uomini del parterre di U&D e per tale motivo, ha scelto di uscire dalla trasmissione, ma dalle ultime indiscrezioni, sembra che un corteggiatore misterioso l'abbia contattata al ...

U&D - Kiko Nalli non esclude la sua partecipazione al trono over : Kiko Nalli, ossia l'ex marito dell'opinionista Tina Cipollari, ha rilasciato un'intervista al settimanale Nuovo Tv in cui parla del suo futuro, visto che in tanti lo vorrebbero vedere sul trono di Uomini e Donne dopo la fine del suo matrimonio con la viterbese. L'hair stylist romano non esclude totalmente questa possibilità, perché si sente infinitamente grato a Maria De Filippi, visto che fu proprio lei a permettere l'incontro tra Kiko Nalli e ...

U&D - spoiler trono over del 19 marzo : Guarnieri e Roberta si lasciano dopo il ceffone : Una nuova puntata di Uomini e donne dedicata al trono over andrà in onda questo pomeriggio su Canale 5 a partire dalle 14:40. dopo aver parlato nella scorsa puntata della situazione tra Rocco e Gemma, oggi 19 marzo al centro dello studio di Maria De Filippi ci saranno nuovamente Riccardo Guarnieri e Roberta Di Padua, che stando alle anticipazioni non riusciranno più a trovare un punto di incontro. Amore al capolinea anche per Michele e Claudia, ...

U&D trono over : Gemma sotto accusa - Ida ancora innamorata di Riccardo : Mercoledì 13 marzo si è registrata una nuova puntata di Uomini e Donne negli studio Elios di Cinecittà (Roma). Protagonista indiscusse sono state Gemma Galgani e Ida Platano, due dei volti più amati del trono over. Lite tra Gemma e Rocco Scendendo nel dettaglio, Gemma si è seduta al centro dello studio per parlare della sorpresa che gli aveva fatto Rocco al castello. Come ricorderete la donna aveva rifiutato di far l'amore con lui dopo che aveva ...

Anticipazioni U&D - trono over del 13 marzo : David e Cristina escono dal programma : Avantieri è stata registrata una nuova puntata del trono over di Uomini e Donne, dove al centro di tutte le scene abbiamo avuto nuovamente Gemma Galgani e la coppia formata da Cristina Incorvaia e David Scarantino. La prima, infatti, ha annunciato nuove importanti rivelazioni su Rocco Fredella e la sorpresa al castello, e i secondi hanno stupito tutti uscendo insieme dal programma. Le bugie di Rocco Nel dettaglio, vi segnaliamo che il 13 marzo è ...

U&D trono over - 'fai schifo' : prima la lite poi parte anche uno schiaffo. Cosa è successo : Puntata controversa l'ultima del trono over di Uomini & Donne . Un colpo di scena lo mette in atto Roberta di Padua , che se la prende a morte con Riccardo Guarnieri . Tra i due scoppia una lite, nel ...

U&D trono over : Roberta schiaffeggia Riccardo - Pamela e Stefano stanno insieme : Oggi è andata in onda una puntata scoppiettante del trono over di Uomini e Donne dove i protagonisti sono stati Riccardo Guarnieri e Roberta. Quest'ultimi hanno dato vita ad un accesissimo siparietto. Nel frattempo Stefano e Pamela hanno ufficializzato la loro frequentazione sui social. Roberta contro Riccardo Scendendo nel dettaglio i due sono stati chiamati al centro dello studio dove hanno dichiarato di aver messo fine alla loro ...

U&D Over - Gemma Galgani chiude con Rocco : 'Ho la pressione a mille' : La puntata del trono Over di Uomini e Donne di oggi 11 marzo ha visto nuovamente protagonisti Gemma e Rocco ma soprattutto l'ira di quest'ultimo dopo il rifiuto da parte della dama torinese. Il cavaliere si è sentito preso in giro in tutti questi mesi di frequentazione e a tal proposito ha usato parole molto forti e pesanti contro di Gemma, che ha cercato di difendersi in tutti i modi. Rocco Fredella attacca duramente Gemma Rocco è rimasto molto ...

U&D - trono over : Gemma si sente presa in giro da Rocco - Riccardo furioso con David : Mercoledì 6 marzo è avvenuta una nuova registrazione del trono over di Uomini e Donne, condotta come sempre da Maria De Filippi. Indiscussi protagonisti della puntata sono stati Gemma Galgani e Riccardo Guarnieri. Le anticipazioni segnalano che la padrona di casa ha trasmesso l'attesissima proposta da sogno fatta da Rocco Fredella a Gemma. Il cavaliere, infatti, ha voluto far trascorrere alla dama torinese una serata da favola per convincerla ...

U&D trono over - 6 marzo : Pamela racconta il suo passato - Gianni discute con Valentina : Ieri 6 marzo è andata in onda su Canale 5 una nuova puntata di Uomini e Donne, dedicata alle dame e ai cavalieri del trono over. A differenza di quanto succede abitualmente, questa settimana la protagonista del trono over non è stata Gemma Galgani e la sua storia con Rocco Fredella, ma Pamela Barretta e la sua burrascosa relazione con il cavaliere Stefano. La segnalazione su Stefano Nel dettaglio, nell'ultima puntata del trono over Pamela ...

U&D - Nino Castanotto del trono over aggredisce troupe di Striscia : servizio in onda ieri : Martedì, 26 febbraio, Striscia la notizia è tornata a parlare di Nino Castanotto, il cavaliere del trono over di Uomini e Donne accusato di truffa da alcuni ex dipendenti. Sulla vicenda il tg satirico ha aggiunto nuovi particolari e l'inviata Stefania Petyx ha raggiunto l'uomo per un commento sulla vicenda. Peccato che Castanotto non sia stato particolarmente collaborativo e abbia aggredito l'inviata e la troupe, danneggiando anche la telecamera ...

U&D oggi - Lorenzo ospite a sorpresa al trono over : Il trono di Lorenzo Riccardi nella trasmissione di Uomini e Donne ha sconvolto tutti. Lorenzo, il giovane ventitreenne milanese è stato inizialmente disprezzato a causa del suo atteggiamento molto superficiale. Ma nei mesi successivi in cui si è fatto conoscere è emerso un lato simpatico e giocoso dello stesso che addirittura potrebbe mancare al pubblico del trono classico durante l'assenza del ragazzo dallo studio del programma. Come ben ...

U&D - trono over : Gemma in lacrime dopo la lite con Rocco - scontro tra Ida e Riccardo : Oggi pomeriggio è andata in onda una nuova puntata di Uomini e donne che come ogni lunedì è stata dedicata al trono over. Al centro dello studio Gemma Galgani e Rocco Fredella i quali, dopo la visione di un filmato, hanno cominciato a discutere animatamente tanto che la dama torinese è stata costretta ad uscire dallo studio di Maria De Filippi in lacrime. Nervi tesi anche tra Riccardo e Ida con quest'ultima che è intervenuta nuovamente durante ...