Trump ' È tempo di riconoscere la sovranità di Israele sul Golan siriano'

Trump - forse molto tempo per nuovo summit : PECHINO, 28 FEB - Per il prossimo summit con il leader nordcoreano Kim Jong-un "potrebbe passare molto tempo". Lo dice in conferenza stampa il presidente Usa Donald Trump, a stretto giro dal nulla di ...

Trump passa più della metà del suo tempo alla tv : è un genio o Homer Simpson? : Un mondo dove non ci sono eroi o battaglie, solo concorrenti che vincono o perdono in base ai voti del pubblico. La sua presidenza non assomiglia a un reality, la sua presidenza è un reality. Gli ...

Trump passa il grosso del suo tempo davanti alla tv : Lo sospettavano in molti, ma ora lo conferma una tabella dei suoi orari lavorativi degli ultimi mesi che è trapelata online

Trump sospende lo shutdown. Ventun giorni di tempo per la soluzione : Teleborsa, - Shutdown sospeso. Con la firma della Legge che riapre temporaneamente il Governo federale, finanziandolo fino al prossimo 15 febbraio, il Presidente Usa Donald Trump ha posto fine allo ...

Trump sospende lo shutdown. Ventun giorni di tempo per la soluzione : Shutdown sospeso. Con la firma della Legge che riapre temporaneamente il Governo federale, finanziandolo fino al prossimo 15 febbraio, il Presidente Usa Donald Trump ha posto fine allo shutdown più ...

Usa - siglato accordo temporaneo per mettere fine a shutdown record. Doppia sconfitta per Trump - Nancy Pelosi ancora vincente : Due a zero a favore di Nancy Pelosi. Il braccio di ferro con il presidente americano sullo shutdown è finito così: con una Doppia vittoria politica a favore della deputata italoamericana, dal tre gennaio di nuovo in controllo della Camera. Nel giro di due giorni la 78enne ha avuto la meglio sul 72enne Donald Trump, costringendolo prima a posticipare il discorso sullo stato dell'unione e poi ad accettare di riaprire il governo federale senza in ...

Usa - siglato accordo temporaneo per mettere fine a shutdown record. Doppia sconfitta per Trump - Pelosi ancora vincente : Due a zero a favore di Nancy Pelosi. Il braccio di ferro con il presidente americano sullo shutdown è finito così: con una Doppia vittoria politica a favore della deputata italoamericana, dal tre gennaio di nuovo in controllo della Camera. Nel giro di due giorni la 78enne ha avuto la meglio sul 72enne Donald Trump, costringendolo prima a posticipare il discorso sullo stato dell'unione e poi ad accettare di riaprire il governo federale senza in ...

Usa - accordo temporaneo fra Trump e il Congresso : “Sono orgoglioso di annunciare la fine dello shutdown” : Lo shutdown è finito, ma l’accordo è temporaneo. Dopo oltre 34 giorni di paralisi del governo Usa, Donald Trump ha ceduto e ha stretto un’intesa con i democratici. Il tycoon finisce per dire sì a un decreto per riaprire il governo senza ottenere i soldi per il muro al confine con il Messico: ma l’accordo serve a riaprire il governo solo fino al 15 febbraio ed entro allora l’intesa sul muro andrà trovata, altrimenti – minaccia il presidente ...

Usa - Donald Trump annuncia la fine temporanea dello shutdown : Il presidente americano Donald Trump e i leader del Congresso hanno raggiunto un accordo per riaprire il governo federale e porre temporaneamente fine allo shutdown. “Sono molto orgoglioso di annunciarvi la fine dello shutdown e la riapertura del governo federale”, ha detto il Presidente parlando dalla Casa Bianca.Continua a leggere

Usa - accordo fra Trump e il Congresso per la fine temporanea dello shutdown : Il presidente americano Donald Trump e i leader del Congresso hanno raggiunto un accordo per riaprire il governo federale e porre temporaneamente fine allo shutdown. Lo riportano i media Usa citando ...

Shutdown - trovato l'accordo : Trump annuncia la fine temporanea - : L'intesa raggiunta con i democratici prevede lo stanziamento delle risorse necessarie per tenere aperto il governo federale per tre settimane, mentre proseguiranno i negoziati sul finanziamento del ...

Donald Trump annuncia la fine (temporanea) dello shutdown : Il presidente degli Stati Uniti Donald Trump e il Congresso hanno raggiunto un accordo per porre fine temporaneamente allo shutdown (fino al 15 febbraio), riaprendo il governo e continuando colloqui sulla richiesta del tycoon di finanziare la costruzione del muro al confine tra Messico e Usa. "Sono molto orgoglioso di annunciarvi la fine dello shutdown e la riapertura del governo federale", ha detto il presidente americano Donald Trump parlando ...

Stop allo shutdown : accordo Trump-democratici per sospensione temporanea : Fine dello shutdown. Un accordo per la riapertura temporanea del governo dopo 35 giorni sarebbe stato raggiunto, secondo le indiscrezioni del sito Drudge Report. Subito dopo la bocciatura delle due ...

Guaidó si dichiara presidente pro tempore del Venezuela. Con il sostegno di Trump. Maduro non si arrende : «Sì, se puede». L’urlo di obamiana memoria, quel «Yes we can» che nel 2008 portò l’ex presidente degli Stati Uniti al trionfo, si leva altissimo su plaza Venezuela, il cuore di Caracas. Sono decine di migliaia le persone che ascoltano il capo dell’opposizione e leader dell’Assemblea nazionale Juan Guaidó giurare sulla costituzione, autoproclamandos...