Femminicidi | più tutele per i figli

"Condanne più dure per Femminicidi e violenza sulle donne" : l'annuncio del M5s : Il ministro della Giustizia Alfonso Bonafede (M5s): "C'è un dramma culturale e sociale che si consuma ogni giorno, la...

Bonafede : pene più dure per Femminicidio e violenza sulle donne : Roma, 18 mar., askanews, - pene più forti per le violenze sessuali, e anche per i maltrattamenti in famiglia e lo stalking. "Perché, per stare dalla parte delle donne, non servono le parole, ma i ...

Femminicidio - il magistrato : «I giudici dovrebbero rendere le sentenze più comprensibili» : L’accusa aveva chiesto per lui trent’anni di carcere, ma il giudice Silvia Carpanini ha deciso che la condanna equa per Javier Napoleon Pareja Gamboa, che l’anno scorso, a Genova, aveva ucciso la compagna Angela Coello Reyes, per tutti Jenny, fosse di 16 anni. Nella sentenza si legge che l’uomo è stato spinto «da un misto di rabbia e disperazione, profonda delusione e risentimento», «non ha agito sotto la spinta della gelosia ma come reazione al ...

Il Femminicidio fu compiuto in "tempesta emotiva" : dimezzata in Appello la condanna al compagno : Una 'tempesta emotiva' per la gelosia può attenuare la responsabilità di chi uccide. Anche per questa motivazione ridotta da 30 a 16 anni la condanna di Michele Castaldo che, nel 2016, strangolò la compagna Olga Matei a Riccione.