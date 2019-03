Venerdì è la giornata mondiale dell' acqua | le iniziative ad Ancona

F1 - Bottas mette le cose in chiaro : “giornata solida - ma i tempi del Venerdì non contano niente” : Il pilota finlandese ha analizzato la sua prestazione nelle libere in Australia, sottolineando però come i tempi contino sabato e non venerdì Giornata solida per la Mercedes in Australia, il team campione del mondo ha cominciato alla grande il primo week-end del Mondiale 2019 di Formula 1. Sorrisi e soddisfazioni nel box delle Frecce d’Argento, dove comunque non ci si illude di essere davanti a tutti. photo4/Lapresse Una cantilena ...