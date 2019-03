Lo sport va sempre più in città | cronaca di una rivoluzione

Un ‘B+ Player’ che sogna il titolo WWE! Kofi Kingston a sportFair : “mi hanno sempre detto che non ce l’avrei fatta - ho dimostrato che avevano torto” : SportFair ha avuto il piacere di intervistare la superstar WWE Kofi Kingston: la stella di SmackDown ha parlato della sua esperienza nel New Day, degli ostacoli affrontati per inseguire il sogno di WrestleMania, ed ha lanciato un dolce messaggio a tutti i fan! Il countdown per WrestleMania 35 volge ormai verso il termine e le superstar della WWE stanno dando il 110% sul ring, ogni settimane, per provare a strappare una title shot per un ...

Pieno di record per Skysport.it - è la miglior settimana di sempre : Il sito di Sky Sport fa il Pieno di record grazie alla Champions League. Quella appena passata, infatti, è stata la settimana più seguita di sempre su Skysport.it: nei 7 giorni, il sito ha sfiorato i 5 milioni di video views, con oltre 5 milioni e mezzo di utenti unici in tutta la settimana di cui ben 3 milioni hanno seguito l’eccezionale copertura degli ottavi di finale di Champions e del successivo...

Subaru sempre più sportiva con BRZ Gunma Edition : Serviranno 35.000 euro per portarsi a casa la nuova sportiva di Subaru : la BRZ Gunma Edition , una vettura speciale prodotta in serie limitata. Speciale come il nome dell'allestimento . Infatti è ...

Auto : la nuova gamma “S” di Jeep è la più sportiva di sempre [GALLERY] : 1/53 Jeep Renegade S ...

Corriere dello sport : San Paolo sempre più vuoto - col Torino si rischia il record negativo stagionale : Nell'edizione odierna il Corriere dello Sport parla del caso San Paolo che in questa stagione ha risposto solo poche volte al richiamo delle partite del Napoli. Sembrerebbe infatti che per la partita con il Torino siano solo 11mila i ...

Il Corsport : “con Sarri - anche al Chelsea - giocano sempre gli stessi” : E sempre gli stessi cambi Maurizio Sarri è stato confermato alla guida del Chelsea. I Blues hanno incassato il 6-0 dal Manchester City e vanno avanti con l’allenatore toscano. La stagione è apertissima. C’è da giocare la finale di Coppa di Lega, ci sono l’FA Cup, l’Europa League e ovviamente la lotta per il quarto posto in campionato. Oggi il Corriere dello Sport scrive: Sono riaffiorate poi alcune delle ...

'Roma - è sempre bello' - live di Coez il 28 maggio al Palasport : ... Coez torna sul palco il 28 maggio al Palazzo dello Sport con il live 'Roma, è sempre bello'. …