Inter | non solo Modric | altro obiettivo dal Real Madrid

Live-Non è la D’Urso : chi è Leo Blanco - il ragazzo che si è sottoposto a 11 Interventi per assomigliare a Michael Jackson : Leo Blanco è uno degli ospiti previsti stasera nella seconda puntata di Live-Non è la D’Urso e in molti si staranno chiedendo “chi è costui?”. Si tratta di uno dei sosia più famosi di Michael Jackson. Blanco è originario di Buenos Aires, ha 22 anni e si è sottoposto a 11 interventi di chirurgia estetica. Secondo quanto riportato dall’emittente locale Barcroft TV, il giovane ha dichiarato di voler diventare,oltre che il ...

Zhang Jindong : tre giorni in Italia - ma non per l'Inter : Sempre secondo la Gazzetta dello Sport , almeno per il momento non sono in agenda incontri con i dirigenti dell'Inter.

Qual è la velocità Internet necessaria per utilizzare Stadia? Phil Harrison risponde e non risponde a questa e altre domande : Solo poche ore fa abbiamo pubblicato una lunga e interessantissima intervista a Phil Harrison e Majd Bakar, un'intervista che ci trasporta all'interno dell'annuncio e delle grandi ambizioni di Google Stadia.Le domande e i dubbi intorno al servizio sono inevitabilmente diversi e Kotaku ne ha presentati alcuni direttamente a Phil Harrison, figura chiave di questo impegno nel settore gaming di Google. Una delle più interessanti è sicuramente quella ...

Antonio Razzi : "Ho 70 anni e ho voglia di scatenarmi - la politica non mi Interessa più" : "Sto realizzando che la vita è troppo breve per fare cose che non ci piaccio". Con queste parole l'ex parlamentare di Forza Italia, Antonio Razzi, spiega a Il Tempo i motivi che lo hanno portato a diventare un concorrente di Ballando con le stelle. La trasmissione, condotta da Milly Carlucci, inizierà il 30 marzo e vedrà tra i concorrenti anche l'ex politico salito alla ribalta per i suoi rapporti con Kim Jong-un e Donald ...

**Migranti : Sciurba (Mediterranea) - 'non c'è alcun Interrogatorio in corso'** : Palermo, 20 mar. (AdnKronos) - "Vorrei sottolineare che non c'è nessun interrogatorio in corso, l'armatore della nave Jonio Caccia è stato convocato in Capitaneria di porto per le pratiche di arrivo della nave". Lo ha detto all'Adnkronos Alessandra Sciurba, portavoce di Mediterranea Saving Humans, p

Zenga distrugge Icardi e Wanda Nara : “non sanno cos’è l’Inter! L’agente non può parlare ogni domenica…” : Icardi e Wanda Nara sono finiti nell’occhio del ciclone dopo la rottura con l’Inter, adesso anche Walter Zenga è intervenuto contro la coppia Walter Zenga è uno che sa bene cosa sia l’Inter. Ha vissuto l’ambiente nerazzurro dall’interno, 22 anni d’interismo come dichiarato dallo stesso tecnico ed ex portiere. Adesso Zenga è intervenuto sul caso Icardi-Wanda Nara, parlando ai microfoni di Radio Kiss Kiss ...

Migranti e soccorsi in mare - il giurista : “Arresti? Non decide il ministro dell’Interno chi è colpevole e chi no” : “Non è il ministro dell’Interno che decide chi è colpevole e chi no. Lo fa la magistratura con un processo, con il diritto alla difesa, con la presunzione di innocenza. Questo vale per tutti. Lo stesso vale per il controllo delle frontiere: le cui modalità sono stabilite dalla legge entro i limiti dei trattati internazionali e quindi se tra queste persone ci sono persone che non hanno diritto di entrare, che devono essere rimpatriate e che ...

Gli europei esausti : Roma non ha Interesse a un accordo sui migranti : Bruxelles. Sui migranti il governo italiano non vuole un accordo nell’Unione europea, non ha interesse a una soluzione condivisa e corre un grosso rischio: dopo la probabile chiusura della missione Sophia che opera al largo della Libia contro i trafficanti di esseri umani e addestra la Guardia costi

Tribunale Ue - Intervento Fitd non fu aiuto di Stato. Popolare di Bari : valuteremo rivalsa e risarcimenti : Non ci fu 'aiuto di Stato' nei fondi concessi dal Fondo Interbancario (Fitd) alla Popolare di Bari per il salvataggio di Tercas nel 2014 e bocciato dall'Antitrust Ue all'epoca. Il Tribunale Ue, accogliendo il ricorso dell'Italia e della Bari (sostenuto dalla Banca d'Italia) ha cosi' annullato la decisione della Commissione Ue "che non ha dimostrato che i fondi concessi a Tercas a titolo di sostegno del Fitd (dove sedeva nel consiglio un ...

InterROGAZIONE BORSE DI STUDIO ANCORA NON EROGATE : Da circa un mese, i cittadini, alla richiesta di conoscere dagli uffici comunali il momento del pagamento delle BORSE di STUDIO relative all´anno scolastico 2015-2016 e seguenti, ricevono la ...

'Siamo terrapiattisti e quindi il treno non lo paghiamo'. L Intercity fermo un ora : 'La terra è piatta, noi siamo terrapiattisti, ambasciatori fuori da ogni giurisdizione planetaria e quindi il biglietto del treno non lo paghiamo'. I bigliettai dell'Intercity Milano Ventimiglia sono ...

Tercas - la Corte Ue : “Bruxelles sbagliò - soldi del Fondo Interbancario non erano aiuto di Stato”. Abi : ‘Vestager si dimetta’ : I fondi concessi dal Fondo interbancario alla Popolare di Bari per il salvataggio di Banca Tercas nel 2014, bocciato all’epoca dall’Antitrust Ue, non rappresentavano un aiuto di Stato. Lo ha stabilito la Corte di giustizia dell’Ue accogliendo il ricorso dell’Italia e dell’istituto di credito pugliese, sostenuto dalla Banca d’Italia, e annullando quindi la decisione della Commissione europea. Poiché, ha ...

Tercas - la Corte Ue : “Bruxelles sbagliò - soldi del Fondo Interbancario non erano aiuto di Stato”. Abi : ‘Verstager si dimetta’ : I fondi concessi dal Fondo interbancario alla Popolare di Bari per il salvataggio di Banca Tercas nel 2014, bocciato all’epoca dall’Antitrust Ue, non rappresentavano un aiuto di Stato. Lo ha stabilito la Corte di giustizia dell’Ue accogliendo il ricorso dell’Italia e dell’istituto di credito pugliese, sostenuto dalla Banca d’Italia, e annullando quindi la decisione della Commissione europea. Poiché, ha ...

“Siamo Terrapiattisti e non paghiamo il biglietto” : treno Intercity fermo un’ora a Pavia. Denunciate quattro persone : “Siamo Terrapiattisti, ambasciatori diplomatici fuori da ogni giurisdizione planetaria“. Così quattro uomini italiani di età compresa tra i 26 e i 43 anni hanno motivato ai carabinieri il loro rifiuto di pagare il biglietto dell‘Intercity a bordo del quale stavano viaggiando. Come riferisce il Corriere della Sera, il fatto è accaduto alla stazione di Pavia: i quattro stavano viaggiando a bordo del treno che da Milano è diretto ...