Giro di Catalogna 2019 | il percorso e le sette tappe ai raggi X Decisivi gli arrivi in

(Di mercoledì 20 marzo 2019) Ildiunge l’edizione numero 99, che si correrà dal 25 al 31 marzo. La breve corsa ache si svolge nell’omonima regione spagnola sarà anche quest’anno un importante test in vista dei grandi giri e per questo vedremo in azione molti big. Il più atteso è sicuramente Alejandro Valverde, vincitore delle ultime due edizioni e a caccia ora del tris con la maglia iridata. Andiamo quindi ad analizzare ile leaiX.Prima tappa: Calella-Calella 164 kmUna prima frazione subito insidiosa, con ben cinque GPM in programma. Dopo 13 km si affronta il Port de Collsacreu (3 km al 6%), poi al km 33 inizia la salita del Port de Santa Fe del Montseny (17,5 km al 5,4 %), che farà una notevole selezione in gruppo. Seguirà poi una lunga discesa, intervallata da tratti in contropendenza, per affrontare poi l’Alt El Muntanya (4 km al 7,3%) e in ...

