comunicatistampa

(Di mercoledì 20 marzo 2019) Milano, 20 marzo 2019 – È rivoluzione nel mondo deiinternazionali e dell’interpretariato grazie ad una nuova nuova tecnologia che permette di riportare in formato testo in tempo reale su un grande schermo l’intervento di un relatore direttamente nella lingua di destinazione. La rivoluzione è rappresentata da software di riconoscimento del parlato, via via ...

comunicati20 : Convegni: addio cuffie, arriva il Respeaking, l’ultima frontiera delle traduzioni in simultanea… -