Ciclismo | Settimana Coppi e Bartali 2019 | svelato il percorso e le formazioni al via | una

(Di mercoledì 20 marzo 2019) Prenderà il via la prossimalaInternazionale, corsa a tappe organizzata dal GS Emilia che costituisce la prima prova di più giorni dellaCup. Questa mattina presso l’Auditorium della Regione Emilia Romagna di Bologna si è svolta la presentazione ufficiale dele delle squadre iscritte. La novità più importante rispetto alle ultime edizioni riguarda l’aggiunta di una tappa, una dimostrazione evidente della crescente importanza dell’appuntamento anche al di fuori dei confini italiani. La partenza è prevista mercoledì 27 marzo mentre la conclusione sarà domenica 31 marzo, per un totale di cinque frazioni.Lein gara saranno ventisei, con cinque squadre World Tour (EF Education First, Mitchelton-Scott, Movistar, Team Sky e Team Sunweb) a nobilitare ulteriormente la corsa. Tra le Professional invece ci ...

