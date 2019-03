Spazza-rom alla Camera | niente sussidio a chi sfrutta l' accattonaggio dei

ilgiornale

(Di martedì 19 marzo 2019) Roma -reddito di cittadinanza per chii minori. Fratelli d'Italia ha presentato un emendamento per impedire l'accesso all'erogazione dell'assegno sociale già definito lo "rom". A spiegare come funziona la norma i deputati FdI Andrea Delmastro e Giovanni Donzelli. L'obiettivo è rendere impossibile a tutti coloro che utilizzano i minori nell'di avere accesso al reddito di cittadinanza. E non soltanto a loro. "Corrotti, pedofili, violentatori sessuali, rapinatori, malfattori di animali, usurai: tutti avranno incredibilmente il reddito di cittadinanza -denunciano- Fratelli d'Italia ha presentato una serie di emendamenti affinché questa gentequale andrebbe comminata la perdita di cittadinanza, non abbia almeno il reddito di cittadinanza. In particolare, abbiamo presentato lorom: un emendamento che impedisca a chi è stato condannato per impiego ...