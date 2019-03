repubblica

(Di martedì 19 marzo 2019) lldi Lorenzo, il 33enne italiano morto incombattendo contro l'Isis, è stato. Lo ha confermato ai giornalisti il padre Alessandro, avvisato da Roma del ritrovamento del ...

repubblica : Orsetti: recuperato il corpo in Siria - SouzaEluam : RT @repubblica: Orsetti: recuperato il corpo in Siria - alinatede : RT @repubblica: Orsetti: recuperato il corpo in Siria -