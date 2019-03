MySpace | 12 anni di dati degli utenti cancellati per sbaglio

viktec

(Di martedì 19 marzo 2019) Vi ricordate di? Era un Social Network di grande popolarità prima dell’avvento di Facebook, sul quale glipotevano condividere musica, foto e video. Per chi non lo sapesse,è ancora online, ma con l’avvento di Facebook, Instagram e tutti gli altri social network, ha perso gran parte della sua fama.Nelle ultime ore,torna a far parlare di se per un errore avvenuto qualche mese fa ma venuto a conoscenza solamente adesso. Durante una migrazione dida un server ad un altro, sono anpersi 12di file caricati dagli. Tutta la musica, le foto, i video e altro ancora caricato dal 2003 al 2015 non è più accessibile, e con ogni probabilità per sempre.Ricordiamo che l’utilizzo principale diall’epoca era la condivisione dei brani musicali da parte di artisti famosi o persone in cerca di ...

