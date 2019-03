Infortunio Manolas | il difensore lascia la Grecia e torna a Roma

calcioweb.eu

(Di martedì 19 marzo 2019) Niente nazionale greca per Kostas. Ildella, che aveva già saltato le ultime due gare di campionato contro Empoli e Spal, ha salutato i compagni dellando il ritiro e facendo ritorno nella capitale italiana.Il calciatore greco, nuovamente infortunato, era stato convocato per le gare in casa di Liechtenstein e Bosnia rispettivamente sabato 23 e martedì 26. Fatto ritorno in Italia, oggi ha lavorato a Trigoria.

