Imane Fadil, legali di Berlusconi: “La sua morte ci danneggia nel processo Ruby” (Di martedì 19 marzo 2019) Secondo i legali dell'ex Premier, la morte della teste nel processo sulle famose cene eleganti danneggia la difesa a livello tecnico-processuale perché "le sue dichiarazioni entrano direttamente nel processo e noi non possiamo più fare il controesame". Intanto proseguono le indagini per accertare le cause della morte della 34enne.



Prosegui la lettura, vedi altri post, foto e video... (Di martedì 19 marzo 2019) Secondo idell'ex Premier, ladella teste nelsulle famose cene elegantila difesa a livello tecnico-processuale perché "le sue dichiarazioni entrano direttamente nele noi non possiamo più fare il controesame". Intanto proseguono le indagini per accertare le cause delladella 34enne.Prosegui la lettura, vedi altri post, foto e video...

marcotravaglio : MA MI FACCIA IL PIACERE Giri. “Dopo una serata ad Arcore le dissi di non finire in giri strani” (Emilio fede sulla… - petergomezblog : Imane Fadil, il verbale: “Un siriano mi pregò di tornare da Berlusconi e ritrattare per soldi” - petergomezblog : I pm: ‘Nessuno veda il corpo di Imane in obitorio’ Radioattivià e autopsia: ecco che cosa non torna -