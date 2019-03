Georgette Polizzi parla della malattia

ilgiornale

(Di martedì 19 marzo 2019)e Davide Tresse, diventati famosi nel 2016 dopo aver partecipato a Temptation Island 4, sono pronti a compiere il grande passo: si sposeranno il 15 settembre con rito civile., la scorsa primavera, ha scoperto di essere affetta da sclerosi multipla, una diagnosi terribile per una donna di 36 anni ma l'ex concorrente del reality di Canale5 non si è persa d'animo e grazie alla sua forza, alle cure e alla vicinanza del fidanzato, ora sta molto meglio come ha confessato in un'intervista rilasciata al settimanale Nuovo Tv in edicola oggi.Dice: "I medici mi hanno somministrato una nuova cura per la sclerosi che aiuterà molto i malati. Grazie al farmaco che sto usando riesco a condurre una vita abbastanza normale. In questa situazione cerco di trovare il lato positivo: mi impegno al massimo nel lavoro, faccio attività fisica e viaggio. Ho imparato a ...