Francia | Deschamps | “Vorrei continuare fino al 2022 | ma vedremo…”

(Di martedì 19 marzo 2019) Condottiero in panchina dellacampione del mondo in Russia, Didierha rilasciato un'intervista con l'AFP in vista dell'inizio delle qualificazioni a Euro 2020: "Mi piacerebbealla prossima Coppa del Mondo (in Qatar, ndr), ma prima pensiamo agli Europei" ha affermato il Ct."Ho un ottimo rapporto – continua – con il mio presidente, ho un contrattoagli Europei e questa è l'unica certezza oggi. Potreialla prossima Coppa del Mondo, ovviamente mi piacerebbe, ma vedremo. Ci conosciamo abbastanza bene, abbiamo rispetto e affinità".

