Ferrari | è già tempo di esame per la Rossa

Ginnastica artistica - quando ritorna la Coppa del Mondo? Si gareggia subito a Doha : programma - orari e tv. Ferrari - Mori e Rizzelli all’assalto : Non c’è un attimo di tregua per la Coppa del Mondo di Ginnastica artistica, il circuito itinerante riservato alle singole specialità saluta infatti Baku dove si è gareggiato nel weekend e si dirigere direttamente verso Doha. Le ragazze hanno avuto giusto il tempo di fare le valigie, domani si presenteranno in aeroporto e dall’Azerbaijan si trasferiranno nella capitale del Qatar dove si gareggerà da mercoledì 20 a sabato 23 marzo: ...

F1 – Mercedes subito in fuga - Ferrari e Red Bull già lontane : ecco la classifica Costruttori dopo il Gp d’Australia : La doppietta della Mercedes in Australia permette al team campione del mondo di portarsi subito in testa nei Costruttori, davanti a Ferrari e Red Bull La Mercedes fa già il vuoto nella classifica Costruttori dopo il Gp d’Australia, scavando un solco di 22 punti sulla Ferrari e 29 sulla Red Bull. Un avvio di stagione esaltante per il team di Brackley, che piazza subito la doppietta al primo appuntamento dell’anno con Bottas ...

Formula 1 : GP Australia - che Bottas! Ferrari - è già crisi? : Il pilota finlandese ha preceduto sul traguardo il compagno di scuderia, il campione del Mondo in carica Lewis Hamilton; a completare il podo Max Verstappen, che ha preceduto le due Ferrari di Vettel ...

F1 - GP Australia 2019 : analisi prove libere. Ecco perché la Ferrari potrebbe essersi nascosta. Ma la Mercedes fa già paura : I tifosi della Ferrari, quantomeno quelli che hanno scelto di evitare la “levataccia” nel cuore della notte italiana, tra un cappuccino ed una brioche, stanno leggendo quanto accaduto nelle prime due sessioni di prove libere del Gran Premio di Australia 2019. I risultati, per usare un eufemismo, stanno regalando un risveglio traumatico da Maranello al resto del mondo. La Mercedes ha spaventato, fatto il vuoto, e dominato la scena ...

Formula 1 - Australian GP : la Ferrari si “nasconde” nelle FP2 - la Mercedes è già davanti a tutti : La Ferrari ha dato la netta sensazione di voler camuffare le proprie qualità nelle FP2 del Australian GP dominate da Hamilton Australian GP, la Mercedes è già davanti a tutti nelle FP2, con Lewis Hamilton capace di migliorare decisamente il tempo di questa mattina nelle FP1 staccando gli avversari più blasonati con un 1.22.600 da urlo. Alle spalle del campione del Mondo c’è il compagno Bottas, con le Ferrari a distanza. Vettel ...

Formula 1 - Australian GP : Hamilton già al comando nelle FP1 - le Ferrari seguono a ruota : Australian GP, inizia sin dalle FP1 il duello tanto atteso tra Hamilton e Vettel piazzatisi rispettivamente primo e secondo nelle prime libere Australian GP di F1 iniziato stamane con le FP1 che hanno sin da subito mostrato lo stato di forma ottimo della Mercedes di Hamilton. Il pilota campione del mondo in carica si è piazzato davanti a tutti dopo la prima tornata di prove libere, con la Ferrari che però non ha sfigurato di certo. Secondo ...

Formula 1 - GP Australia. Hamilton : 'Ferrari avanti - ma in Mercedes c'è tanta energia' : Il suo impegno per questo sport lo ha reso un pilastro della F1. Il suo contributo è inestimabile. Possa riposare in pace", ha detto Hamilto, appasso vsibilmente scosso con tutti gli altri presenti ...

Energia - Ferraris - Terna - : importante crescita delle rinnovabili negli ultimi 10 anni : L'Italia ha assistito nell'ultimo decennio e soprattutto negli ultimi due o tre anni "a una crescita importante" delle fonti rinnovabili. Per adeguare il sistema elettrico e favorire la transizione ...

Energia : Luigi Ferraris - Terna completa la posa degli elettrodotti nella zona portuale a Genova : Link: https://Genova.repubblica.it/cronaca/2019/02/18/news/Terna_completati_i_nuovi_elettrodotti_in_porto-219460554/

F1 - la Ferrari non abbandona Mission Winnow : il logo tornerà sulla SF90 già in occasione del Gp del Bahrain : Il direttore della comunicazione di Phillip Morris ha fatto sapere che il logo Mission Winnow non comparirà sulla livrea della Ferrari solo per il Gp d’Australia L’assenza dello sponsor Mission Winnow sulla livrea della Ferrari sarà circoscritta solo al Gp d’Australia, il logo infatti tornerà al suo posto già in occasione della seconda gara stagionale, in programma in Bahrain. AFP/LaPresse A rivelarlo è il direttore ...

Paola Ferrari a Diletta Leotta : «Sbagliato ricorrere alla chirurgia estetica a 20 anni - ma ognuno fa quello che vuole» : Paola Ferrari è tornata a parlare di Diletta Leotta. Dopo averla criticata in un’intervista al settimanale Oggi, dichiarando di considerare «diseducativo che una ragazza decida di rifarsi il seno e il lato B» e aggiungendo che «forse senza quei ritocchi ci avrebbe messo più tempo per arrivare al successo, chissà…», la giornalista Rai ha ripreso il discorso oggi pomeriggio a Storie italiane, su Rai1. Ospite di Eleonora Daniele, la ...

Paola Ferrari rincara la dose - Diletta Leotta ancora sotto attacco : “ha ricorso alla chirurgia come le Kardashian” : Paola Ferrari torna a parlare della Leotta: la giornalista Rai rincara la dose confrontando i ritocchini estetici di Diletta a quelli delle Kardashian Le dichiarazioni di Paola Ferrari su Diletta Leotta hanno fatto il giro del web. In sintesi, la giornalista Rai ha sostenuto in un’intervista che la giovane collega è ‘troppo rifatta’, facendo meritare alla bionda 26enne un Tapiro d’Oro da parte di ‘Striscia La ...