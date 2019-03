Cranberries | la canzone inedita con Dolores O' Riordan

ilgiornale

(Di martedì 19 marzo 2019) Ihanno pubblicato online la loro ultima, fino ad oggi, conO'alla voce. La cantante, morta per un"intossicazione alcolica e conseguente annegamento nella vasca da bagno lo scorso 18 gennaio, aveva registrato il brano poco prima della scomparsa, il 15 gennaio. La traccia si intitola "Wake Me When It"s Over" e finirà su "In the End", ultimo disco della band irlandese in uscita il 26 aprile."Questa è unaalla qualeha lavorato per un po" di tempo, si sente moltissimo il suo stile, con una strofa tranquilla e un ritornello importante", ha dichiarato in una nota il chitarrista del gruppo, Noel Hogan. "Wake Me When It"s Over - ha aggiunto - è unadivertente da suonare, solare e allegra".Il testo, in realtà, racconta i demoni contro cui O'stava combattendo: "Combattere non è la risposta / Combattere non è la cura / Ti ...

FRANALABEL : Ho scoperto la canzone Animal Instinct di The Cranberries grazie a Shazam. - NonmiLamento : La chitarra elettrica vibrava un malinconico giro di accordi in mi minore mentre la voce femminile liberava un torm… - SiriusAllTheWay : Oggi mentre andavo all'Università avevo in testa un mash-up tra Zombie dei Cranberries e la canzone sanremese della Bertè -