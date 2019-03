Ciclone Idai | Mozambico in ginocchio | si temono mille morti | “numerosi corpi galleggiano

Ecatombe in Mozambico - Beira distrutta da Ciclone Idai. Le autorità temono mille morti : Almeno mille morti: e' il bilancio temuto dalle autorita' del Mozambico quattro giorni dopo il ciclone Idai che ha devastato il centro del Paese dell'Africa australe sommergendo interi villaggi e distruggendo quasi per intero la citta' portuale di Beira. Le vittime accertate finora sono almeno 150, e un milione e mezzo gli sfollati, secondo dati Onu e del governo. "Non mi stupirebbe che alla fine il bilancio possa superare i mille morti", ha ...

Mozambico - città di Beira devastata dal Ciclone tropicale Idai. Presidente : “Temiamo 1000 morti” : La città costiera e la provincia di Beira in Mozambico sono state devastate dal passaggio del ciclone tropicale Idai, che ha provocato alluvioni anche nel sud del Malawi e in alcune zone dello Zimbabwe. ”Più di 900 mila persone in Malawi e 600 mila in Mozambico sono state coinvolte dalle inondazioni” sostiene il Pam, il Programma alimentare mondiale.Le forti piogge hannoprovocato decine di morti e decine di migliaia di sfollati. ...

Ciclone Idai : l’ONU esprime la sua vicinanza e si dice pronta ad aiutare le regioni colpite : “Le Nazioni Unite sono pronte a lavorare con le istituzioni dello Zimbabwe per rispondere ai bisogni umanitari delle popolazioni colpite dalla catastrofe causata dal Ciclone Idai“: queste le parole del Segretario generale dell’ONU, Antonio Guterres, che ha espresso il suo dolore per le vittime, le distruzioni e lo sfollamento di interi villaggi a causa delle inondazioni che hanno colpito lo Zimbabwe, il Mozambico e il Malawi. ...

Ciclone Idai in Sudafrica : distrutto il 90% della citta' di Beira. Immagini schock! : Sono almeno 160 le vittime per il passaggio del Ciclone tropicale Idai sul Sudafrica. Mozambico e parte della regione orientale del vicino Zimbabwe sono stati devastati da forti venti e inondazioni,...

Mozambico e Zimbabwe flagellate dal Ciclone Idai : 157 morti : Sono almeno 157 i morti per il ciclone tropicale Idai che ha colpito il Mozambico e parte della regione orientale del vicino Zimbabwe, con forti venti e inondazioni che hanno toccato circa 1,5 milioni di persone nell’Africa meridionale e hanno causato anche un numero imprecisato di dispersi. ...

Ciclone “Idai” : tra Mozambico - Zimbabwe e Malawi almeno 157 morti accertati : Sono almeno 157 i morti per il Ciclone tropicale Idai che ha colpito il Mozambico e parte della regione orientale del vicino Zimbabwe, con forti venti e inondazioni che hanno toccato circa 1,5 milioni di persone nell’Africa meridionale e hanno causato anche un numero imprecisato di dispersi. Secondo un bilancio delle autorita’ citate dal quotidiano The Independent, il Ciclone ha causato 126 morti in Mozambico (dove e’ arrivato ...

Mozambico : 31 morti a causa del Ciclone Idai - colpita anche una scuola : Due studenti di college sono tra le 31 persone morte a causa del passaggio del ciclone Idai nell’est dello Zimbabwe. Lo riporta il sito internet della Bbc. Dormivano nel loro dormitorio quando alcune rocce si sono staccate da una montagna e hanno buttato giù una parete. Altre tre persone risultano disperse dopo che un bus è stato travolto mentre il conducente cercava di attraversare un fiume straripato. La tempesta tropicale ha interrotto ...

Disastri in Zimbabwe colpito dal Ciclone Idai. Serve aiuto : Nella sera di venerdì 15 marzo , per tutta la notte e la mattina di sabato 16 marzo , una tremenda tempesta tropicale proveniente dal Mozambico si è abbattuta sulla provincia di Manicaland colpendo ...

Ciclone Idai - 150 morti in Zimbabwe e Mozambico : Sale a oltre 150 morti il bilancio delle vittime causate nello Zimbabwe orientale, nel Mozambico centrale e in Malawi dal Ciclone Idai nella regione di Chimanimani, nello Zimbabwe...

Ciclone Idai devasta Mozambico - Zimbabwe e Malawi : almeno 150 morti - : Il Ciclone Idai, di categoria 3, ha attraversato l'Africa australe causando almeno 150 vittime e centinaia di dispersi. Decine di migliaia di persone nelle aree più povere sono isolate a causa delle ...

Catastrofe in Sudafrica : Ciclone Idai si abbatte violentemente su diversi paesi. Centinaia i morti. : L'atteso e temuto ciclone Idai si è abbattuto nelle ultime ore sull'Africa meridionale, colpendo con violenza Mozambico, Zimbabwe e Malawi, dove già nei giorni scorsi piogge torrenziali avevano...

