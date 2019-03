Zia si lancia col nipotino dal 10° piano | omicidio-suicidio Modena | madre | ' Perché?'

Real Madrid - Isco prova a rilanciarsi : “il ritorno di Zidane è una buona notiZia - lui ama questa società” : Finito ai margini della squadra con Solari, Isco prepara il proprio rilancio grazie al ritorno di Zidane sulla panchina dei blancos Solo ventisei presenze raccolte in stagione, condite da quattro gol e un solo assist. Numeri non proprio esaltanti per Isco, finito ai margini del Real Madrid durante la gestione Solari. LaPresse/Reuters Il ritorno di Zidane sulla panchina dei blancos è un’ottima notizia per il talento spagnolo, pronto a ...

Usa 2020 - “Beto” O’Rourke lancia campagna per presidenZiali : L'articolo Usa 2020, “Beto” O’Rourke lancia campagna per presidenziali proviene da ILFOGLIETTONE.IT.

Usa 2020 - "Beto" O'Rourke lancia campagna per presidenZiali : Poi ha fondato una società di consulenza informatica, prima di intraprendere la carriera politica. Ha suonato in una band musicale durante l'università, parla correntemente lo spagnolo ed è stato ...

'New York verso il disastro finanZiario' - gli esperti lanciano l'allarme : La città di New York si starebbe avvicinando a un cataclisma finanziario che rischia di mettere in ginocchio la città. l'allarme è stato lanciato da molti esperti dell'ambiente economico, e non è da prendere alla leggera. Se infatti un simile evento si verificasse davvero, le ripercussioni sulla borsa mondiale potrebbero essere preoccupanti. Il debito pubblico della città è già elevatissimo, e il progressivo allontanamento delle aziende dalla ...

Basket - 21^ giornata Serie A 2019 : Cantù ingrana la sesta e si rilancia in zona playoff - vittorie per Cremona - Avellino e VeneZia : Restano soltanto due partite alla conclusione della 21^ giornata del campionato di Serie A 2018-2019 di Basket. Nel pomeriggio di oggi sono andate in scena quattro sfide, aperte tutte dal commosso ricordo di Alberto Bucci. Venezia e Cremona hanno rispettato le attese della vigilia superando Sassari e Pistoia e confermandosi in seconda e in terza posizione. Successo importantissimo per Avellino, che è salita al quarto posto avendo la meglio ...

Basket - 21a giornata Serie A 2019 : Cantù ingrana la sesta e si rilancia in zona playoff - vittorie per Cremona - Avellino e VeneZia : Restano soltanto due partite alla conclusione della 21a giornata del campionato di Serie A 2018-2019 di Basket. Nel pomeriggio di oggi sono andate in scena quattro sfide, aperte tutte dal commosso ricordo di Alberto Bucci. Venezia e Cremona hanno rispettato le attese della vigilia superando Sassari e Pistoia e confermandosi in seconda e in terza posizione. Successo importantissimo per Avellino, che è salita al quarto posto avendo la meglio ...

MotoGp - pazZia di Miller durante il Gp del Qatar : stacca un pezzo di sella e lo lancia in pista [VIDEO] : Il pilota della Pramac stacca un pezzo di sella e lo lancia in mezzo alla pista, che rischio per i piloti dietro di lui Un grosso rischio in pista, causato da Jack Miller dopo pochi giri dall’inizio del Gp del Qatar. Il pilota della Pramac si alza sulla propria moto, staccando un pezzo di sella e lasciandola andare dietro di sè, rischiando di colpire i piloti alle sue spalle. Un gesto davvero pericoloso quello compiuto ...

Secondo le interpretazioni degli analisti di alcune nuove immagini satellitari - la Corea del Nord si starebbe preparando a lanciare un missile o un razzo spaZiale : Secondo le interpretazioni date dagli analisti ad alcune fotografie satellitari scattate il 22 febbraio dai satelliti della società DigitalGlobe sopra Sanumdong, alla periferia di Pyongyang, la Corea del Nord si starebbe preparando a lanciare un missile o un razzo spaziale. Prima che le

Saldi - chiusura negativa. Le proposte dei negoZianti al futuro sindaco per rilanciare il settore : Le attese sembrerebbero esser state deluse. I commercianti di Foligno che riponevano fiducia in un andamento positivo degli acquisti scontati si sarebbero infatti dovuti ricredere. A tracciare un ...

Primarie Pd - renZiani travolti e sconfitti. Martina lancia l'appeasement con Nicola - Giachetti non molla : La botta è stata forte, molto più del previsto. L'affluenza così alta, una percentuale netta, nettissima a favore di Zingaretti. I numeri del nuovo segretario, alla fine, saranno molto vicini a quelli riportati da Matteo Renzi nel 2017, con avversari che oggi apparivano sulla carta perfino più competitivi di quelli di allora. E per lui, per il "senatore di Firenze", come si definisce sui social, è un segnale ...

SpaceX ha lanciato la capsula Crew Dragon verso la Stazione SpaZiale Internazionale : Stamattina da Cape Canaveral, in Florida, è stata lanciata nello Spazio una capsula realizzata dalla SpaceX di Elon Musk che in futuro sarà usata per portare astronauti verso la Stazione Spaziale Internazionale (quello che un tempo faceva lo Space Shuttle).

Basket femminile - Final Eight Coppa Italia 2019 : Ragusa-Schio semifinale d’alto bordo - il Geas lancia la sfida a VeneZia : Tempo di semiFinali per la Coppa Italia 2019 al femminile: al PalaLupe di San Martino di Lupari, con la società di casa già uscita di scena, sono in quattro a giocarsi l’accesso all’ultimo atto, con tre conferme e una sorpresa. La semiFinale più attesa resta senz’altro quella tra Ragusa e Schio, che ad oggi occupano la seconda posizione assieme in Serie A1. Ragusa ha eliminato con una buona partita Vigarano, aiutata dalla buona ...

La Serie A lancia un’iniZiativa per ricordare Astori : Iniziativa Astori Serie A – La Lega Serie A ha deciso di lanciare un’iniziativa per ricordare Davide Astori, ex capitano della Fiorentina tragicamente scomparso poco meno di un anno fa. Lega Pro, il prossimo turno di campionato sarà dedicato ad Astori Per commemorare Astori, in occasione di tutte le gare della 7ª Giornata di Ritorno […] L'articolo La Serie A lancia un’iniziativa per ricordare Astori è stato realizzato da Calcio e ...

F1 - Leclerc non si sbilancia : “non so quanto sia forte la Mercedes. Vettel? Ecco cosa ci differenZia” : Il pilota monegasco ha parlato nel corso di una conferenza stampa organizzata nella pausa pranzo del Day-3, esprimendo le proprie sensazioni Giornata tutta dedicata a Charles Leclerc in casa Ferrari, il monegasco infatti guiderà fino alle 18 la SF90 per non essere riuscito ieri a completare più di un giro per via dell’incidente di Vettel. AFP/LaPresse L’ex Alfa Romeo ha spinto forte nel corso di questa mattina, eguagliando ...